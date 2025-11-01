Advertisement

لبنان

جعجع لعون وسلام: إذا اتخذتما هذا القرار نكون قد سلكنا طريق الحلّ

Lebanon 24
01-11-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1436771-638975983655374367.jpg
Doc-P-1436771-638975983655374367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنّه "كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بانضمام لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم". 
Advertisement
فخامة الرئيس، دولة الرئيس: المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني. فإذا اتخذتما هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل بممثلين عسكريين ام مدنيين ام بغيرهم".
 
وأضاف جعجع: "أما إذا لم يُتخّذ هذا  القرار فعليا وعمليا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، هذا الوقت الثمين جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين من أجل قيام دولة فعلية، وتحقيق استقرار نهائي، وإخراج إسرائيل من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا. إنه الوقت الثمين المطلوب لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى اللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
قرار مجلس الأمن الدولي بشان الصحراء المغربية: الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأمثل للصراع
lebanon 24
01/11/2025 15:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لعون: "أريدها زيارة سلام ورجاء"
lebanon 24
01/11/2025 15:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن في منطقة تهتز كلها والسيناريوهات تتراوح بين الحل الشامل والسلام البارد اي الحل المؤقت
lebanon 24
01/11/2025 15:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: سلاح المخيمات في طريقه إلى الحل بالتنسيق مع الدولة
lebanon 24
01/11/2025 15:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

دولة الرئيس:

دولة الرئيس

سمير جعجع

اللبنانية

الجمهوري

رئيس حزب

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2025-11-01
09:00 | 2025-11-01
08:54 | 2025-11-01
08:46 | 2025-11-01
08:29 | 2025-11-01
08:14 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24