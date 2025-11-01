Advertisement

لبنان

برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان

Lebanon 24
01-11-2025 | 09:06
قال المبعوث الأميركي توم برّاك،  إنّ "لبنان دولة فاشلة".
وأضاف برّاك في منتدى حوار المنامة، أنّ "الجيش اللبناني يُعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية".
 
 
وأكّد أنّ "إسرائيل مستعدّة للتوصل إلى اتّفاق مع لبنان بشأن الحدود، ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل".
 
 
وتابع برّاك أنّ "القيادة اللبنانية صامدة، لكن عليها التقدّم أسرع بشأن سلاح "حزب الله".
 
 
واعتبر أنّ "آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تُهدّد إسرائيل، ولن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تمّ نزع سلاح "حزب الله".
 
 
ولفت برّاك إلى أنّ "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يومياً لأن سلاح "حزب الله" لا يزال موجوداً".
 
 
 
 
 
 
