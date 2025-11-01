بُشرى من وزير الصحة.. هذا ما أعلنه

رعى العامة ركان ناصر الدين، حفل افتتاح مركز الامام الرضا للرعاية الصحية في بلدة الغازية، بحضور النائب ميشال موسى، النائب محمد رعد ممثلا بعلي قانصو، المفتى حسن عبدالله، مدير الهيئة الصحية الدكتور عباس حب الله ورئيس بلدية الغازية الدكتور حسن غدار، اضافة الى وفد من العلماء ورؤساء البلديات ومدراء مستشفيات واطباء.

Advertisement



وألقى الوزير ناصر الدين كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، وقال: "من الشرف لنا ان نكون هنا اليوم بعنوان الرعاية لافتتاح هذا المركز الذي يشكل دعامة اساسية لشبكة رعاية اولية على مستوى الوطن".





ولفت إلى أنَّ "الجنوب قدم وما زال يقدم الدماء الغالية فمن حقه ان يلقى الرعاية والاهتمام"، وأضاف: "نحن نجتمع اليوم بعنوان وزاري لنؤكد ان المبادرات ليست صحية فقط بل مبادرات تحمل مسؤولية لدعم هذه المنطقة وهذا الوجود، فمنذ وقف اطلاق النار عدادات التضحية والكرامة أصبحت 289 شهيداً و1100 اصابة، فأي اتفاق هذا ولا زال العدوان مستمر، فكل يوم شهادة وكل يوم اعتداء واستمرار باحتجاز الاسرى واحتلال الاراضي ".

وأكمل: "نحنُ كوزارة صحة موجودون مع أهلنا ومع كل ، ونشدد على موقف رئيس الجمهورية اللافت والمميز الذي دعا للقيام بواجبه وكذلك الحكومة عليها القيام بواجبها في رد العدوان وإعادة الاعمار".



وشدد ناصر الدين على "أهمية الشراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص وبين والهيئات المدنية"، وأضاف: "لذلك نعلن أننا وقعنا مناقصة دواء بقيمة 10 مليون دولار أميركي لدعم مراكز الرعاية الصحية بوفرة 53% التي ستسمح بتوسعة التغطية على المراكز الصحية، ونحن نعلم انها لا تكفي لكن لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي، كما يسرنا ان ابشر عن مشروع الرعاية الصحية الذي قاتلنا من اجله في موازنة 2026، وايضاً أقرينا في مبلغ 20 مليون دولار ليكون مساهمة لكل المراكز الصحية في لبنان بحسب عدد المستفيدين حيث الاستثمار الصحيح يكون في هذه المراكز لانها تشخص باكراً وتعالج باكراً وتوفر على الدولة كلفة الاستشفاء العالية، لذلك يجب ان يكون التركيز على هذه المراكز".