فيديو للاستهداف.. غارة إسرائيلية تطال سيارة في كفررمان

بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة في دوحة كفررمان - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/tFTkFu4iId
— lebanon 24 (@Lebanon24) November 1, 2025
بالفيديو.. لحظة إخماد النيران في السيارة المستهدفة بمنطقة دوحة كفررمان - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/EBWGIA7CpW
بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة في دوحة كفررمان - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/kUDEGUpuVL
