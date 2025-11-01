Advertisement

لبنان

فيديو للاستهداف.. غارة إسرائيلية تطال سيارة في كفررمان

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:21
استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء السبت، سيّارة في دوحة كفررمان - جنوب لبنان.
 
 
وذكرت المعلومات أنّ الغارة أسفرت عن سقوط 4 شهداء.
 
 
جنوب لبنان

إسرائيل

lebanon

شهداء

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24