Advertisement

لبنان

"الفواتير" انخفضت بالدولار والليرة.. ما جديد المولدات؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-11-2025 | 17:11
A-
A+

Doc-P-1436928-638976356422246107.jpg
Doc-P-1436928-638976356422246107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوحظ أن أصحاب مولدات في مناطق مختلفة أبدوا التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه الخاصة بالمولدات مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، وذلك تلافياً لأي غرامات قد تترتب عليهم من قبل الجهات الرقابيّة.
Advertisement
 

وعُلِم أنَّ الفواتير التي جاءت مرتفعة الشهر الماضي، انخفضت تدريجياً هذا الشهر مع تعديل قيمة الفواتير، فيما جرى الالتزام أيضاً بالتسعيرة الشهرية المقطوعة التي لم تتجاوز الـ7 دولارات لإشتراك بقيمة الـ10 أمبير، وذلك بعدما تجاوز هذا الرسم الـ10 دولارات الشهر الماضي في مناطق مختلفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ما جديد "مولدات الكهرباء"؟
lebanon 24
02/11/2025 14:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع المولدات الخاصة" أكد استعداده للتعاون مع الحكومة والمعنيين
lebanon 24
02/11/2025 14:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سوري يعلن: الشرع "مُلزم" بدفع "فاتورة الكهرباء"
lebanon 24
02/11/2025 14:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيئياً".. هذا ما طُلب من أصحاب المولدات
lebanon 24
02/11/2025 14:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الطاقة

التزام

راما

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24