"الفواتير" انخفضت بالدولار والليرة.. ما جديد المولدات؟

لوحظ أن أصحاب مولدات في مناطق مختلفة أبدوا التزامهم بتسعيرة والمياه الخاصة بالمولدات مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، وذلك تلافياً لأي غرامات قد تترتب عليهم من قبل الجهات الرقابيّة.

