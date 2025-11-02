الرئيس الإيراني يتوعد بإعادة بناء المنشآت النووية رغم تهديدات ترامب

Advertisement

قال مسعود بزشكيان لوسائل إعلام رسمية، اليوم (الأحد)، إن ستعيد بناء منشآتها النووية «بقوة أكبر»، مضيفاً أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.وكان الرئيس الأميركي قد حذَّر من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المواقع النووية ، إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها في حزيران.وأدلى بزشكيان بالتصريحات في أثناء زيارة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى خلالها بكبار مسؤولي القطاع في بلاده.لوسائل الإعلام الرسمية: «تدمير المباني والمصانع لن يُسبب لنا مشكلة، سنعيد البناء وبقوة أكبر». (الشرق الأوسط)