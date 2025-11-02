Advertisement

لبنان

الرئيس الإيراني يتوعد بإعادة بناء المنشآت النووية رغم تهديدات ترامب

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:40
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوسائل إعلام رسمية، اليوم (الأحد)، إن طهران ستعيد بناء منشآتها النووية «بقوة أكبر»، مضيفاً أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذَّر من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية، إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران.

وأدلى بزشكيان بالتصريحات في أثناء زيارة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى خلالها بكبار مسؤولي القطاع النووي في بلاده.

وقال الرئيس الإيراني لوسائل الإعلام الرسمية: «تدمير المباني والمصانع لن يُسبب لنا مشكلة، سنعيد البناء وبقوة أكبر». (الشرق الأوسط)

