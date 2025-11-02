Advertisement

لبنان

بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية

Lebanon 24
02-11-2025 | 07:08
استقبل السفير السعودي وليد بخاري، في مقر السفارة باليرزة النائب أحمد الخير مع وفد من المنية الإدارية ضم فعاليات ونخب من المنطقة. وكان بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى ملفات تخص المنية ذات طابع سياسي وإنمائي، تحت سقف التأكيد على "العلاقة الأخوية العميقة" التي تجمع أبناء المنية بالمملكة واعتزازهم بدورها الريادي عربياً ودولياً، باعتبارها "قبلتهم السياسية كما الروحية".
وثمّن الخير "الدور التاريخي للمملكة في لبنان، والمبادرات السياسية والإنمائية والإنسانية التي لم تتوقف عن دعمه والوقوف إلى جانبه، حمايةً لاستقراره، وتعزيزاً لمرجعية الدولة ومؤسساتها". مشدداً على "تمسّك أبناء المنية بالعمق العربي للبنان وبدستور الطائف كضمانة وطنية جامعة بين اللبنانيين".

وتوقف عند "التحرك الديبلوماسي الفاعل الذي قادته السعودية لوقف الحرب على غزة من خلال إعلان نيويورك، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة".

وتخلّل اللقاء جولة تعارف وحوار بين بخاري وأعضاء الوفد، حول اهتماماتهم ومبادراتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي في المنية، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق في المستقبل، بما يخدم مصالح المنطقة وأبنائها. (الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24