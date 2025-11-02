Advertisement

لبنان

تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-11-2025 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1437126-638976911465624468.jpg
Doc-P-1437126-638976911465624468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت مؤسسة"الدفاع عن الديمقراطيات" تقريراً جديداً تحدث عن نشاط لـ"حزب الله" وحركة "حماس" في دولة جنوب أفريقيا.
Advertisement


التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "جنوب أفريقيا تُعاني من مشكلة تمويل غير مشروع"، مشيراً إلى أنه "يوم 24 تشرين الأول الماضي، قرَّرت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية مُكلفة بمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع، أن البلاد لم تعد بحاجة إلى تشديد الرقابة".


ويقول التقرير إنَّ "المجموعة أضافت الدولة المذكورة إلى قائمتها الرمادية في شباط 2023 بسبب قصور في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأضافت: "رغم رفعها مؤخراً من القائمة، لا تزال جنوب أفريقيا غارقة في فضائح الفساد، وتُشكل مركزًا لجمع الأموال للإرهاب، وتفتقر إلى القدرة أو الإرادة للتحقيق في الجرائم المالية المعقدة وملاحقة مرتكبيها. ما تحتاجه جنوب أفريقيا هو ضغط أكبر لإجراء إصلاحات جادة، لا أقل".


وتابع: "على الرغم من ادعاء مجموعة العمل المالي (FATF) بأن جنوب أفريقيا قد أحرزت تقدماً كافياً لتبرير شطبها من القائمة، إلا أن سجلها في إنفاذ القانون لا يزال دون المستوى المطلوب. إن سجل جنوب أفريقيا في التحقيق بقضايا غسل الأموال والفساد المعقدة ضعيف، كما أن الدولة لم تثبت فاعليتها في مكافحة ممولي الإرهاب".

واستكمل: "تُعتبر دولة جنوب أفريقيا على نطاق واسع البوابة المالية لأفريقيا، فهي تحافظ على قطاع مصرفي قوي، إلا أن مخاطر الفساد المنهجي وغسيل الأموال التي حددتها تقارير لجنة زوندو لعام 2023 لا تزال قائمة إلى حد كبير. من بين ما يقرب من 100 عضو في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي متورطين في الفساد وإساءة استخدام السلطة، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، لم يواجه أي منهم ملاحقة قضائية جادة".

وأكمل: "تُواجه جنوب أفريقيا خطر إعادة إدراجها في القائمة الرمادية إذا قررت مجموعة العمل المالي (FATF) أن بريتوريا تستحق تجديد المراقبة. ستُجري هذه الهيئة، التي تضم الولايات المتحدة عضوًا فيها، تقييماً آخر بدءاً من أوائل عام 2026 وحتى تشرين الأول 2027".

وتابع: "تدعم مجموعة العمل المالي (FATF) الجهود الأميركية لمكافحة غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب في الخارج، إلا أن معاييرها لا تتوافق دائماً مع أهداف الأمن القومي الأميركي الأوسع. وبينما تُصنّف الولايات المتحدة حماس وحزب الله كمنظمات إرهابية، لا يُلزم الإطار متعدد الجنسيات لمجموعة العمل المالي الدول باعتماد تصنيفات مماثلة. تُفسر هذه الفجوة سبب تمكن أفراد مثل إبراهيم غابرييلز - الذي يرأس مؤسسة القدس في جنوب أفريقيا، الفرع المحلي لجماعة تابعة لحماس مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة - من العمل بحرية، وينطبق الأمر نفسه على ناظم أحمد، أحد ممولي حزب الله، وشبكته من الشركات في جنوب أفريقيا".

وأضاف: "دولٌ مثل جنوب أفريقيا التي تفشل في تصنيف حماس وحزب الله كمنظمات إرهابية تُشكّل قنواتٍ لتمويل الإرهاب. لذا، ينبغي على الولايات المتحدة النظر في تطوير وتطبيق تصنيف جديد بشكلٍ أحاديّ على الولايات القضائية التي تُثير قلق تمويل الإرهاب عندما تُسهّل جمع الأموال من قِبَل هذه الجماعات. سيُمهّد هذا الطريقَ الطبيعيّ لتعاونٍ ثنائيٍّ أكثر جدّيةً بين واشنطن وبريتوريا لضمان توافق قوانين الإرهاب المحلية في جنوب أفريقيا مع أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية".

وختم: "بشكل منفصل، يتعين على واشنطن أن تضغط على مجموعة العمل المالي خلال فترة التقييم المقبلة في جنوب أفريقيا لضمان أن تؤدي الإصلاحات الورقية في البلاد إلى إدانات حقيقية في قضايا غسل الأموال والفساد المعقدة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مفاجأة عن "حزب الله" في دولة بعيدة.. ماذا كشف تقريرٌ أميركيّ؟
lebanon 24
03/11/2025 03:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حزب الله بعيد عن الهزيمة
lebanon 24
03/11/2025 03:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجرّد "وهم".. هكذا تحدث تقريرٌ عن "الشرق الأوسط الجديد"
lebanon 24
03/11/2025 03:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثي: كان السيد نصر الله صمام أمان للمنطقة في مواجهة مشروع "الشرق الأوسط الجديد"
lebanon 24
03/11/2025 03:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الديمقراطي

البرلمان

ديمقراطي

أفريقيا

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-02
16:35 | 2025-11-02
16:05 | 2025-11-02
15:14 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
14:57 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24