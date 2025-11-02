Advertisement

لبنان

جرحى في حادث سير كبير في صيدا

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:20
أدى حادث سير على طريق عام صيدا جزين في منطقة انان بين عدد من السيارات الى سقوط عدد من الجرحى، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضرت سيارات الاسعاف وعملت على نقل الجرحى الى مستشفيات صيدا.
