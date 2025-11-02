جرحى في حادث سير كبير في صيدا

Advertisement

أدى حادث سير على طريق عام في منطقة انان بين عدد من السيارات الى سقوط عدد من الجرحى، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت سيارات الاسعاف وعملت على نقل الجرحى الى مستشفيات صيدا.