لبنان

بحضور رسمي تقدّمه مرقص.. مأتم رسمي لوالد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:49
أُقيم في كنيسة النبي إيليا في المطيلب مأتم رسمي لراحة نفس حنين إبراهيم حنا، والد السيدة رولا، زوجة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
وترأس الصلاة الجنائزية مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس سلوان موسي، يعاونه عدد من الكهنة، بمشاركة حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والأمنية.
وحضر المأتم وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، إلى جانب الرئيس ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النائب نعمة إفرام، النائب السابق إدغار معلوف ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والعقيد الركن جوزف خوري ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، إضافة إلى مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، وعدد من مديري وموظفي القصر الجمهوري.
في عظته بعد تلاوة الإنجيل، تحدث المطران موسي عن "ثلاث صفات منحنا الله إياها: الوكالة والأمانة والحكمة"، داعياً إلى الحفاظ عليها ونقلها للآخرين، كما فعل الراحل الذي جسّدها في حياته. وقال: "لبنان بحاجة إلى وكيل وأمين وحكيم في كل شيء، حتى تسود إرادة الله الخيّرة في قلوب الجميع".
 
وباسم العائلة، ألقت كندة، ابنة الراحل، كلمة شكر عبّرت فيها عن عمق محبة والدها وعطاءه، مؤكدة أنه علّم أبناءه أن "الحياة لا تُقاس بالمادة بل بالمحبة والصدق والعطاء”، متعهدة الحفاظ على إرثه القيمي والإنساني. كما قدّم أحفاد الراحل كلمة وداع مؤثرة.
 
وقبل الدفن، قدّمت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والفعاليات التعازي في صالون الكنيسة.
