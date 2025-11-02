22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بحضور رسمي تقدّمه مرقص.. مأتم رسمي لوالد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
02-11-2025
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُقيم في كنيسة النبي إيليا في المطيلب مأتم رسمي لراحة نفس حنين إبراهيم حنا، والد السيدة رولا، زوجة
المدير العام
لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
Advertisement
وترأس الصلاة الجنائزية مطران جبل
لبنان
للروم الأرثوذكس سلوان موسي، يعاونه عدد من الكهنة، بمشاركة حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والأمنية.
وحضر المأتم وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب
نبيه بري
والحكومة نواف سلام، إلى جانب الرئيس ميشال سليمان،
نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب، النائب نعمة إفرام، النائب السابق إدغار معلوف ممثلاً رئيس
التيار الوطني الحر
النائب
جبران باسيل
، والعقيد الركن جوزف خوري ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، إضافة إلى مدير مكتب الإعلام في القصر
الجمهوري
رفيق شلالا، وعدد من مديري وموظفي القصر الجمهوري.
في عظته بعد تلاوة الإنجيل، تحدث المطران موسي عن "ثلاث صفات منحنا الله إياها: الوكالة والأمانة والحكمة"، داعياً إلى الحفاظ عليها ونقلها للآخرين، كما فعل الراحل الذي جسّدها في حياته. وقال: "لبنان بحاجة إلى وكيل وأمين وحكيم في كل شيء، حتى تسود إرادة الله الخيّرة في قلوب الجميع".
وباسم العائلة، ألقت كندة، ابنة الراحل، كلمة شكر عبّرت فيها عن عمق محبة والدها وعطاءه، مؤكدة أنه علّم أبناءه أن "الحياة لا تُقاس بالمادة بل بالمحبة والصدق والعطاء”، متعهدة الحفاظ على إرثه القيمي والإنساني. كما قدّم أحفاد الراحل كلمة وداع مؤثرة
.
وقبل الدفن، قدّمت
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والفعاليات التعازي في صالون الكنيسة.
مواضيع ذات صلة
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
03/11/2025 03:07:48
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع
Lebanon 24
جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع
03/11/2025 03:07:48
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
03/11/2025 03:07:48
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال رسمي لترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب بحضور نتنياهو
Lebanon 24
استقبال رسمي لترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب بحضور نتنياهو
03/11/2025 03:07:48
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
تعازي ووفيات
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
المدير العام
جبران باسيل
نائب رئيس
اللبنانية
نبيه بري
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-11-02
02/11/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
16:35 | 2025-11-02
02/11/2025 04:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام
Lebanon 24
الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام
16:05 | 2025-11-02
02/11/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات
Lebanon 24
حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات
15:14 | 2025-11-02
02/11/2025 03:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
Lebanon 24
بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
15:05 | 2025-11-02
02/11/2025 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-11-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:35 | 2025-11-02
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
16:05 | 2025-11-02
الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام
15:14 | 2025-11-02
حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات
15:05 | 2025-11-02
بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
14:57 | 2025-11-02
مسؤول في الخارجية الاميركية: حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24