Advertisement

لبنان

داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1437249-638977134634949310.webp
Doc-P-1437249-638977134634949310.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المرج – البقاع الغربي أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور. 
كما دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بر الياس – زحلة منزل السوري (ج.ق.) وأوقفته بجرم التعرّض لدورية تابعة للمديرية بتاريخ 10 /6 /2025 في منطقة طبرجا - كسروان، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية. 
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
03/11/2025 03:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية للجيش داخل مخيم شاتيلا.. شاهدوا الصور
lebanon 24
03/11/2025 03:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نشكر لبنان على استضافة اللاجئين السوريين
lebanon 24
03/11/2025 03:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل دخولها إلى مخيم عين الحلوة.. ضبط سيارة وهذا ما كان داخلها
lebanon 24
03/11/2025 03:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

البقاع الغربي

قيادة الجيش

مديرية ال

البقاع

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-02
16:35 | 2025-11-02
16:05 | 2025-11-02
15:14 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
14:57 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24