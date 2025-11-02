داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"دهمت دورية من في منطقة المرج – أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.