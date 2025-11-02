هل انسحبت "القوات اللبنانية" من انتخابات جامعة AUT؟

Advertisement

نفت مصلحة الطلّاب في حزب " " بشكلٍ قاطع ما تمّ تداوله عن انسحاب الحزب من الانتخابات الطلابية في المقرّرة في 26 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.وأوضحت المصلحة في بيان أن ما يُنشر من شائعات "ليس غريباً عن جهاتٍ اعتادت التضليل وفبركة الأخبار خدمةً لأجنداتٍ ضيّقة وخبيثة"، مشيرةً إلى أنّه "في كل استحقاقٍ جامعي تُحقّق فيه القوات نتائج كاسحة، يلجأ البعض إلى بثّ الإشاعات لتشويه الحقائق"، لافتة إلى أنّ فوز القوات في الجامعات "يأتي ضمن أنظمة انتخابية عادلة، سواء وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي أو نظام الصوت الواحد للناخب".وأكدت المصلحة مشاركتها الكاملة في انتخابات AUT، مشددة على متانة العلاقة مع ، وذلك عقب اجتماع رئيس المصلحة مع مدير الجامعة الدكتور شفيق مُقبل، الذي جدّد الجامعة بإجراء الانتخابات هذا العام.وختم البيان بالتأكيد على أنّ مصلحة طلاب القوات "تحافظ على حضورها الفاعل في مختلف جامعات ، وتبقى على جهوزية دائمة لخوض كل استحقاقٍ يصبّ في مصلحة الطالب اللبناني".