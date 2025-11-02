Advertisement

لبنان

هل انسحبت "القوات اللبنانية" من انتخابات جامعة AUT؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1437285-638977223196923500.jpg
Doc-P-1437285-638977223196923500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت مصلحة الطلّاب في حزب "القوات اللبنانية" بشكلٍ قاطع ما تمّ تداوله عن انسحاب الحزب من الانتخابات الطلابية في جامعة aut المقرّرة في 26 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.
Advertisement

وأوضحت المصلحة في بيان أن ما يُنشر من شائعات "ليس غريباً عن جهاتٍ اعتادت التضليل وفبركة الأخبار خدمةً لأجنداتٍ ضيّقة وخبيثة"، مشيرةً إلى أنّه "في كل استحقاقٍ جامعي تُحقّق فيه القوات نتائج كاسحة، يلجأ البعض إلى بثّ الإشاعات لتشويه الحقائق"، لافتة إلى أنّ فوز القوات في الجامعات "يأتي ضمن أنظمة انتخابية عادلة، سواء وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي أو نظام الصوت الواحد للناخب".

وأكدت المصلحة مشاركتها الكاملة في انتخابات AUT، مشددة على متانة العلاقة مع إدارة الجامعة، وذلك عقب اجتماع رئيس المصلحة عبدو عماد مع مدير الجامعة الدكتور شفيق مُقبل، الذي جدّد التزام الجامعة بإجراء الانتخابات هذا العام.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ مصلحة طلاب القوات اللبنانية "تحافظ على حضورها الفاعل في مختلف جامعات لبنان، وتبقى على جهوزية دائمة لخوض كل استحقاقٍ ديمقراطي يصبّ في مصلحة الطالب اللبناني".
مواضيع ذات صلة
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
lebanon 24
03/11/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
lebanon 24
03/11/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انسحاب الآليات والدبابات من وادي هونين بعد تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تجريف داخل الأراضي اللبنانية اسفل موقع "المرج"
lebanon 24
03/11/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سينسحب وزراء "الحزب" و "أمل" من جلسة الجمعة؟
lebanon 24
03/11/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

إدارة الجامعة

جامعة الدكتور

أخبار عارية

جامعة aut

عبدو عماد

اللبنانية

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-02
16:35 | 2025-11-02
16:05 | 2025-11-02
15:14 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
14:57 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24