هل انسحبت "القوات اللبنانية" من انتخابات جامعة AUT؟

نفت مصلحة الطلّاب في حزب "القوات اللبنانية
" بشكلٍ قاطع ما تمّ تداوله عن انسحاب الحزب من الانتخابات الطلابية في جامعة aut
المقرّرة في 26 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن ما يُنشر من شائعات "ليس غريباً عن جهاتٍ اعتادت التضليل وفبركة الأخبار خدمةً لأجنداتٍ ضيّقة وخبيثة"، مشيرةً إلى أنّه "في كل استحقاقٍ جامعي تُحقّق فيه القوات نتائج كاسحة، يلجأ البعض إلى بثّ الإشاعات لتشويه الحقائق"، لافتة إلى أنّ فوز القوات في الجامعات "يأتي ضمن أنظمة انتخابية عادلة، سواء وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي أو نظام الصوت الواحد للناخب".
وأكدت المصلحة مشاركتها الكاملة في انتخابات AUT، مشددة على متانة العلاقة مع إدارة الجامعة
، وذلك عقب اجتماع رئيس المصلحة عبدو عماد
مع مدير الجامعة الدكتور شفيق مُقبل، الذي جدّد التزام
الجامعة بإجراء الانتخابات هذا العام.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ مصلحة طلاب القوات اللبنانية
"تحافظ على حضورها الفاعل في مختلف جامعات لبنان
، وتبقى على جهوزية دائمة لخوض كل استحقاقٍ ديمقراطي
يصبّ في مصلحة الطالب اللبناني".