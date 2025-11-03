لبنان ينتظر رداً أميركياً وإسرائيلياً على طرح التفاوض وتوقعات بتصعيد الضغط السياسي والعسكري

Advertisement

من المرتقب أن تتوضح هذا الاسبوع معالم طرح التفاوض غير المباشر بين وإسرائيل، وفق ما عرضه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والذي ينتظر رداً أميركياً وإسرائيلياً عليه.وفيما ويأمل لبنان أن يكون الرد قبولاً وبلا شروط مسبقة، ازدادت وتيرة الاعتداءات على لبنان، مع ضخّ سياسي وإعلامي إسرائيلي، يُعزَّز من سيناريوهات التصعيد العسكري، في أثناء المدّة المقبلة.وتقول مصادر معنية "يفترض بإسرائيل أن تبلّغ موقفها من المفاوضات إلى هذا الأسبوع لتنقله إلى لبنان، على رغم استمرار بغاراتها، لكن قد تتبدل هذه الأمور إذا انطلق مسار التفاوض".وتفيد مصادر وزارية "أن الرئاسة والحكومة ينتظران من المبعوثين جوابا اسرائيليا، على قبول لبنان بتوسعة لجنة الإشراف على وقف النار لتتضمن مدنيين، فتكون هي الجهة المخولة خوض مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين على غرار تلك التي حصلت عند ترسيم الحدود البحرية".أضافت المصادر:"لبنان قام بما عليه وزيادة ، سواء من خلال التزامه التزاما تاما باتفاق وقف النار، مقابل آلاف الخروقات اليومية الإسرائيلية، كما مؤخرا بموافقته على خوض مفاوضات غير مباشرة. لكن الطابة كانت ولا تزال في الملعب الأميركي- ، باعتبار أن واشنطن مطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على تل أبيب لاجبارها على تطبيق الاتفاق الذي رعته ، كما أنه على تل أبيب ألا تنتظر مزيدا من الايجابية اللبنانية ،طالما هي لا تقوم بأي خطوة الى الأمام، بل تواصل تصعيدها".واعتبرت المصادر أنه "في وقت تتجادل القوى السياسية اللبنانية، حول الجدوى من مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، فإن ، لا تبدو مرحبة بأي من الاثنين، وهمّها الأوحد التوسع لتطبيق مشروعها الكبير في المنطقة".واستغربت مصادر أميركية مقربة من " خطاب الرئيس جوزاف عون "المزدوج" ، كما وصفته، لجهة التصدي لإسرائيل وبدء المفاوضات معها. وتتساءل المصادر، عما إذا كان سيستعمل المساعدات العسكرية الأميركية، التي أرسلتها واشنطن لتعزيز قدرات الجيش على نزع سلاح " "، ضد التوغل الإسرائيلي.واشارت مصادر في الخارجية الأميركية الى أن واشنطن ستلجأ إلى تصعيد ضغطها على لبنان من خلال ربط المساعدات العسكرية بالتقدم الملموس في نزع سلاح "حزب الله" والامتثال للأهداف الأميركية.