Advertisement

لبنان

"حزب الله" يعمم على الاعلاميين: "لا تهاجموا"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-11-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1437364-638977549784381034.jpg
Doc-P-1437364-638977549784381034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلب "حزب الله"من الإعلاميين والمحللين المقربين منه" الامتناع قدر المستطاع عن مهاجمة الدولة السورية الجديدة، وذلك لتلافي أي توترات سياسية غير ضرورية مع دمشق".
Advertisement
التوجيه صدر عبر لقاءات واتصالات بين "الحزب"ومحيطه الإعلامي، ووصفت مصادر مطلعة الرسالة" بأنها دعوة إلى ضبط النبرة والحفاظ على قنوات التواصل".
المسؤولون قالوا "إن تجنب السجالات الإعلامية يساعد في إدارة ملفات إقليمية حساسة ويحمي مكتسبات سياسية واستراتيجية. الخطوة ترمي إلى إبقاء المسارات الدبلوماسية مفتوحة وتفادي أي احتكاك".
مصادر متابعة أكدت أن التوجيه يحمل طابع الحذر ويستهدف استقرار العلاقات الثنائية، ان وجدت.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
lebanon 24
03/11/2025 12:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلامية معروفة تهاجم أمل حجازي: "اخلعي الحجاب وأنتِ ساكتة"
lebanon 24
03/11/2025 12:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مقراً لـ"حزب الله" في منطقة النبطية - جنوب لبنان
lebanon 24
03/11/2025 12:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تحالف بين "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
03/11/2025 12:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة السورية

الدولة ال

حزب الله

دبلوماسي

السورية

الثنائي

سورية

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24