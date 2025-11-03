28
لبنان
"حزب الله" يعمم على الاعلاميين: "لا تهاجموا"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-11-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب "
حزب الله
"من الإعلاميين والمحللين المقربين منه" الامتناع قدر المستطاع عن مهاجمة
الدولة السورية
الجديدة، وذلك لتلافي أي توترات سياسية غير ضرورية مع
دمشق
".
التوجيه صدر عبر لقاءات واتصالات بين "الحزب"ومحيطه الإعلامي، ووصفت مصادر مطلعة الرسالة" بأنها دعوة إلى ضبط النبرة والحفاظ على قنوات التواصل".
المسؤولون قالوا "إن تجنب السجالات الإعلامية يساعد في إدارة ملفات إقليمية حساسة ويحمي مكتسبات سياسية واستراتيجية. الخطوة ترمي إلى إبقاء المسارات الدبلوماسية مفتوحة وتفادي أي احتكاك".
مصادر متابعة أكدت أن التوجيه يحمل طابع الحذر ويستهدف استقرار العلاقات الثنائية، ان وجدت.
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
