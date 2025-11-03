الدفاع المدني: 110 مهمات خلال ال24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 110 مهمات إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 84: اعشاب:42،احراج:3، اعشاب + اشجار:17،سيارات:3، نفايات:10، منازل:6، كهرباء:2، آليات متنوعة: 4.-انقاذ:1-اسعاف:21: حالات طارئة:11، حوادث سير:5، نقل مرضى:4، نقل جثث:1-خدمات عامة: 2-سلامة عامة: 2