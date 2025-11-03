من هو المستهدف بغارة الدوير؟ مختار البلدة يكشف

Advertisement

أعلن مختار بلدة الدوير، سعدالله ، أن العدوان الجوي على البلدة يشكل "جريمة موصوفة وعملًا إرهابيًا" لا يميز بين مدني وعسكري، مؤكدًا أن طبيعة العدو إجرامية. وأوضح أن الغارة أسفرت عن استشهاد الشاب محمد ، من بلدة الشرقية، أثناء وجوده بسيارته قرب أحد المحال التجارية، وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين.ونفى قانصو ما تناقلته بعض عن استهداف شخص من آل وادعاء انتمائه لأحد الأحزاب، مؤكدًا أن المعني بخير ولا علاقة له بأي حزب، وأن السيارة "الميني " التي احترقت كانت متوقفة بجانب السيارة المستهدفة، وأكد أن بعض التقارير الإعلامية تضليلية وغير دقيقة، داعيًا القنوات ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والصدق عند نقل الأخبار.