لبنان

من هو المستهدف بغارة الدوير؟ مختار البلدة يكشف

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:59
أعلن مختار بلدة الدوير، سعدالله قانصو، أن العدوان الجوي الإسرائيلي على البلدة يشكل "جريمة موصوفة وعملًا إرهابيًا" لا يميز بين مدني وعسكري، مؤكدًا أن طبيعة العدو إجرامية. وأوضح أن الغارة أسفرت عن استشهاد الشاب محمد علي حديد، من بلدة الشرقية، أثناء وجوده بسيارته قرب أحد المحال التجارية، وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين.
ونفى قانصو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن استهداف شخص من آل حطيط وادعاء انتمائه لأحد الأحزاب، مؤكدًا أن المعني بخير ولا علاقة له بأي حزب، وأن السيارة "الميني كوبر" التي احترقت كانت متوقفة بجانب السيارة المستهدفة، وأكد أن بعض التقارير الإعلامية تضليلية وغير دقيقة، داعيًا القنوات ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والصدق عند نقل الأخبار.
