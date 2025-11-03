معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول

Advertisement

صدر عن الصناعية بيان حول أعمال تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يُكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الأول 2025، وجاءت النتائج كالتالي:إجمالي البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 4,604 بيانات.البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر وفق آلية Preshipment: 36 بياناً جمركياً.البيانات غير الخاضعة لأحكام المراسيم بعد الدراسة: 1,390 بياناً جمركياً.البيانات التي تم تقييمها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية للمنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية: 737 بياناً جمركياً.البيانات التي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2,441 بياناً جمركياً.البيانات التي خضعت للكشف خلال الفترة نفسها: 2,396 بياناً جمركياً.البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام المراسيم: 111 بياناً جمركياً، موزعة على القطاعات التالية:مستحضرات تجميل: 15أدوات تلحيم: 4أجهزة ولوازم كهربائية: 59منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات: 3بلاط سيراميك وأدوات صحية: 18أدوات طبية: 6مفروشات: 4أجهزة طاقة: 2وحدّد البيان نوعان من حالات عدم المطابقة:غير مطابقة قابلة للتصحيح: 108 بيانات جمركية بسبب نقص أو خطأ في المعلومات التقنية أو المستندات، ويمكن معالجتها عبر التصحيح.غير مطابقة نهائية: 3 بيانات جمركية تم رفضها نهائياً ومنع إدخالها إلى الأراضي ، وهي كالتالي:محارم معطرة - تلوث جرثومي - 400 قطعة - - مرفأمطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 211 قطعة - - مرفأمطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 500 قطعة - - مرفأ بيروتويؤكد المعهد على أهمية الالتزام بالمواصفات الإلزامية لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك اللبناني.