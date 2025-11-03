معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول

صدر عن معهد البحوث
الصناعية بيان حول أعمال تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يُكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الأول 2025، وجاءت النتائج كالتالي:
إجمالي البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 4,604 بيانات.
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر وفق آلية Preshipment: 36 بياناً جمركياً.
البيانات غير الخاضعة لأحكام المراسيم بعد الدراسة: 1,390 بياناً جمركياً.
البيانات التي تم تقييمها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية للمنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية: 737 بياناً جمركياً.
البيانات التي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2,441 بياناً جمركياً.
البيانات التي خضعت للكشف خلال الفترة نفسها: 2,396 بياناً جمركياً.
البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام المراسيم: 111 بياناً جمركياً، موزعة على القطاعات التالية:
مستحضرات تجميل: 15
أدوات تلحيم: 4
أجهزة ولوازم كهربائية: 59
منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات: 3
بلاط سيراميك وأدوات صحية: 18
أدوات طبية: 6
مفروشات: 4
أجهزة طاقة: 2
وحدّد البيان نوعان من حالات عدم المطابقة:
غير مطابقة قابلة للتصحيح: 108 بيانات جمركية بسبب نقص أو خطأ في المعلومات التقنية أو المستندات، ويمكن معالجتها عبر التصحيح.
غير مطابقة نهائية: 3 بيانات جمركية تم رفضها نهائياً ومنع إدخالها إلى الأراضي اللبنانية
، وهي كالتالي:
محارم معطرة - تلوث جرثومي - 400 قطعة - تركيا
- مرفأ طرابلس
مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 211 قطعة - هولندا
- مرفأ بيروت
مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 500 قطعة - الصين
- مرفأ بيروت
ويؤكد المعهد على أهمية الالتزام بالمواصفات الإلزامية لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك اللبناني.