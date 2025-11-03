Advertisement

لبنان

معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1437625-638977909853769248.jpg
Doc-P-1437625-638977909853769248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان حول أعمال تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يُكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الأول 2025، وجاءت النتائج كالتالي:
Advertisement

إجمالي البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 4,604 بيانات.

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر وفق آلية Preshipment: 36 بياناً جمركياً.

البيانات غير الخاضعة لأحكام المراسيم بعد الدراسة: 1,390 بياناً جمركياً.

البيانات التي تم تقييمها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية للمنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية: 737 بياناً جمركياً.

البيانات التي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2,441 بياناً جمركياً.

البيانات التي خضعت للكشف خلال الفترة نفسها: 2,396 بياناً جمركياً.

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام المراسيم: 111 بياناً جمركياً، موزعة على القطاعات التالية:

مستحضرات تجميل: 15

أدوات تلحيم: 4

أجهزة ولوازم كهربائية: 59

منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات: 3

بلاط سيراميك وأدوات صحية: 18

أدوات طبية: 6

مفروشات: 4

أجهزة طاقة: 2

وحدّد البيان نوعان من حالات عدم المطابقة:

غير مطابقة قابلة للتصحيح: 108 بيانات جمركية بسبب نقص أو خطأ في المعلومات التقنية أو المستندات، ويمكن معالجتها عبر التصحيح.

غير مطابقة نهائية: 3 بيانات جمركية تم رفضها نهائياً ومنع إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، وهي كالتالي:

محارم معطرة - تلوث جرثومي - 400 قطعة - تركيا - مرفأ طرابلس

مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 211 قطعة - هولندا - مرفأ بيروت

مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 500 قطعة - الصين - مرفأ بيروت

ويؤكد المعهد على أهمية الالتزام بالمواصفات الإلزامية لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك اللبناني.
مواضيع ذات صلة
معهد البحوث الصناعية: 72 بياناً جمركياً غير مطابق في أيلول 2025
lebanon 24
03/11/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة معارض السيارات المستوردة تتكاثر
lebanon 24
03/11/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي ل"رويترز": ترامب يفرض رسوماً جمركية 10% على الحافلات المستوردة
lebanon 24
03/11/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من الشركات المستوردة للنفط.. ماذا فيه؟
lebanon 24
03/11/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

معهد البحوث

اللبنانية

طرابلس

التزام

بيروت

هولندا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-11-03
14:11 | 2025-11-03
13:45 | 2025-11-03
13:16 | 2025-11-03
13:11 | 2025-11-03
12:38 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24