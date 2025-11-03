في بلدة لبنانية... إشكال بين سوريين و هذه نتيجته

Advertisement

أفادت " " أن إشكالًا وقع مساء اليوم قرب مدرسة الرسمية في ، بين مجموعة من الشبان السوريين، تطوّر إلى عراك استخدمت فيه السكاكين والآلات الحادة.وخلال الإشكال، تعرّض السوري (أ. م. غ، 27 عامًا) للطعن في رقبته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ونُقل على إثرها إلى الحكومي، حيث وُصفت حالته بالحرجة.في المقابل، فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة، فيما باشرت دورية من مخفر النبطية التحقيق في الحادث لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم.