لبنان
في بلدة لبنانية... إشكال بين سوريين و هذه نتيجته
Lebanon 24
03-11-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
الوكالة الوطنية للإعلام
" أن إشكالًا وقع مساء اليوم قرب مدرسة
زبدين
الرسمية في
النبطية
، بين مجموعة من الشبان السوريين، تطوّر إلى عراك استخدمت فيه السكاكين والآلات الحادة.
وخلال الإشكال، تعرّض السوري (أ. م. غ، 27 عامًا) للطعن في رقبته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ونُقل على إثرها إلى
مستشفى نبيه بري
الحكومي، حيث وُصفت حالته بالحرجة.
في المقابل، فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة، فيما باشرت دورية من مخفر النبطية التحقيق في الحادث لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم.
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:59 | 2025-11-03
03/11/2025 04:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
16:16 | 2025-11-03
03/11/2025 04:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
16:05 | 2025-11-03
03/11/2025 04:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
15:39 | 2025-11-03
03/11/2025 03:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
