لبنان

في بلدة لبنانية... إشكال بين سوريين و هذه نتيجته

Lebanon 24
03-11-2025 | 16:32
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن إشكالًا وقع مساء اليوم قرب مدرسة زبدين الرسمية في النبطية، بين مجموعة من الشبان السوريين، تطوّر إلى عراك استخدمت فيه السكاكين والآلات الحادة.
وخلال الإشكال، تعرّض السوري (أ. م. غ، 27 عامًا) للطعن في رقبته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ونُقل على إثرها إلى مستشفى نبيه بري الحكومي، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

في المقابل، فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة، فيما باشرت دورية من مخفر النبطية التحقيق في الحادث لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم.
 
الوكالة الوطنية للإعلام

مستشفى نبيه بري

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

نبيه بري

النبطية

نبيه بر

بري ال

