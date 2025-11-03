Advertisement

لبنان

تعيين مدير جديد للكازينو؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:14
Doc-P-1437750-638978337858677916.jpg
Doc-P-1437750-638978337858677916.jpg photos 0
كتبت" النهار": تفيد معلومات أن الحكومة تتجه إلى تعيين مدير عام جديد لكازينو لبنان، وبدأ التداول باسم مقترح قريب من عائلة رئيس الجمهورية، لكن التعيين دونه عقبات، كما كل تعيين آخر، لأنه يرتبط بسلسلة تعيينات وبتبادل مواقع، وخصوصًا أن الجهة التي تملك الحصة الكبرى من الكازينو، أي شركة "إنترا"، تُدار من محمد شعيب المحسوب على الرئيس بري، والذي تجاوز السن القانونية منذ زمن.
ويمكن أن يترافق أي خلاف حول التعيين في الكازينو بمطلب تغيير شعيب، وهو ما يفتح بازارًا جديدًا يمكن أن يعرقل كما يمكن أن يكون هو الحل، أي تعيين في مقابل تعيين.  
 
