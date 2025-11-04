في المديرية العامة للدفاع المدني.. اجتماعات لبحث السلامة العامة وملف المواد الخطرة

Advertisement

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه في ، النائب رامي أبو .وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في في بيان، بأن "اللقاء بحث في أوضاع مراكز الدفاع المدني وسبل دعمها وتعزيز قدراتها".وأشاد أبو حمدان بـ"جهود عناصر الدفاع المدني وتفانيها في أداء واجبها في خدمة المواطنين".كما استقبل خريش، الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، على رأس وفد ضم خبير النقيب فريد زينون، الدكتورة لاريسا فارس، وعضو التحالف السيد حبيب حوراني.وبحث للقاء في سبل التعاون والتنسيق لمعالجة ملف الخطرة والنفايات الطبية والنووية والأدوية المنتهية الصلاحية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية البيئة".