لبنان

في المديرية العامة للدفاع المدني.. اجتماعات لبحث السلامة العامة وملف المواد الخطرة

04-11-2025 | 12:24
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه في المديرية العامة، النائب رامي أبو حمدان.
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "اللقاء بحث في أوضاع مراكز الدفاع المدني وسبل دعمها وتعزيز قدراتها".

وأشاد أبو حمدان بـ"جهود عناصر الدفاع المدني وتفانيها في أداء واجبها في خدمة المواطنين".
كما استقبل خريش، المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، على رأس وفد ضم خبير النفط والغاز النقيب فريد زينون، الدكتورة لاريسا فارس، وعضو التحالف السيد حبيب حوراني.

وبحث للقاء في سبل التعاون والتنسيق لمعالجة ملف المواد الكيميائية الخطرة والنفايات الطبية والنووية والأدوية المنتهية الصلاحية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية البيئة".
