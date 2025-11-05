Advertisement

لبنان

مرقص: لضرورة الترفع عن السجالات والاتهامات والتجريح

Lebanon 24
05-11-2025 | 09:55
أكد وزير الإعلام بول مرقص، التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، بما يضمن استمرار دور الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في نقل الأخبار وخدمة الصالح العام بحرية ومسؤولية، مشيدًا بدور الصحافة اللبنانية، التي أسست منذ البداية على احترام الحق في الاختلاف.
وشدد مرقص على أهمية الالتزام بلغة الحوار والمسؤولية في الخطاب الإعلامي والوطني، مشيراً إلى ضرورة الترفع عن السجالات والاتهامات والتجريح، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تتطلب أقصى درجات التضامن والوعي عند معالجة القضايا الخلافية، مع الاحتكام إلى القواعد الحقوقية، وآداب الصحافة، وأخلاقيات المهنة، وحماية سلامة الصحافيين.
