مرقص: لضرورة الترفع عن السجالات والاتهامات والتجريح

أكد ، التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، بما يضمن استمرار دور الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في نقل الأخبار وخدمة الصالح العام بحرية ومسؤولية، مشيدًا بدور ، التي أسست منذ البداية على احترام الحق في الاختلاف.وشدد على أهمية الالتزام بلغة الحوار والمسؤولية في الخطاب الإعلامي والوطني، مشيراً إلى ضرورة الترفع عن السجالات والاتهامات والتجريح، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تتطلب أقصى درجات التضامن والوعي عند معالجة الخلافية، مع الاحتكام إلى القواعد الحقوقية، وآداب الصحافة، وأخلاقيات المهنة، وحماية سلامة الصحافيين.