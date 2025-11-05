الدفع من الموبايل مباشرة.. خطوة جديدة في السوق اللبناني

Advertisement

أعلن عن إطلاق خدمة BLOM Tap to Phone، وهي أول خدمة في تتيح قبول الدفعات عبر مباشرة بالتعاون مع Visa، من دون الحاجة إلى جهاز دفع إلكتروني POS.وتسمح الخدمة لأصحاب الأعمال الصغيرة، والأطباء، وشركات التوصيل وسيارات الأجرة وغيرها، بقبول المدفوعات من بطاقات Visa وMastercard عبر هواتف المزودة بتقنية NFC، ما يوفر طريقة أسرع وأقل كلفة وأكثر مرونة للدفع في أي مكان.وأشار البنك إلى أن الخدمة تدعم التوجّه نحو تقليل استخدام الورق، إذ يتم إرسال إيصال الدفع إلكترونياً إلى الزبون بدل طباعته.