لبنان

الدفع من الموبايل مباشرة.. خطوة جديدة في السوق اللبناني

Lebanon 24
05-11-2025 | 14:26
أعلن بنك لبنان والمهجر عن إطلاق خدمة BLOM Tap to Phone، وهي أول خدمة في لبنان تتيح قبول الدفعات عبر الهاتف الذكي مباشرة بالتعاون مع Visa، من دون الحاجة إلى جهاز دفع إلكتروني POS.
وتسمح الخدمة لأصحاب الأعمال الصغيرة، والأطباء، وشركات التوصيل وسيارات الأجرة وغيرها، بقبول المدفوعات من بطاقات Visa وMastercard عبر هواتف android المزودة بتقنية NFC، ما يوفر طريقة أسرع وأقل كلفة وأكثر مرونة للدفع في أي مكان.

وأشار البنك إلى أن الخدمة تدعم التوجّه نحو تقليل استخدام الورق، إذ يتم إرسال إيصال الدفع إلكترونياً إلى الزبون بدل طباعته.
 
