لبنان
الضغط يشتدّ على العملات
Lebanon 24
05-11-2025
|
18:30
يشتدّ الضغط على العملات خارج منظومة الدولار، سواءٌ اليورو أو غيره بعد الاتفاق بين
واشنطن
وبكين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
