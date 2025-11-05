Advertisement

لبنان

الضغط يشتدّ على العملات

Lebanon 24
05-11-2025 | 18:30
يشتدّ الضغط على العملات خارج منظومة الدولار، سواءٌ اليورو أو غيره بعد الاتفاق بين واشنطن وبكين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
مواضيع ذات صلة
انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية
lebanon 24
06/11/2025 03:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لتبادل العملات.. اتفاقية كبيرة بين الارجنتين وأميركا
lebanon 24
06/11/2025 03:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لبناني أميركي يقود قطاع العملات المشفّرة في "نوبنك" البرازيلي
lebanon 24
06/11/2025 03:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: العواصف مهما اشتدت لن تنال من عزيمتنا واشتراكيّتنا
lebanon 24
06/11/2025 03:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24

واشنطن

يورو

بكين

