27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاكثرية للتعطيل لا للحكم
Lebanon 24
05-11-2025
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب حبيب
البستاني
في "اللواء": كان لافتاً ما حدث في المجلس النيابي من تطيير الجلسة التشريعية بحجة أن الجلسة لم يتم وضع في جدولها تعديل قانون الانتخاب.
Advertisement
ولكن وبعد هذه الهمروجة سرعان ما ظهرت الحقيقة وبعد التدقيق بأسماء عدد النواب الحاضرين وأسماء النواب المقاطعين للجلسة، تبيّن أن عدداً لا بأس به من المقاطعين كانوا من جماعة رئيس المجلس لا بل أن قسماً منهم كان من ضمن كتلة التنمية والتحرير التابعة لرئيس
حركة أمل
، والأنكى من كل ذلك فلقد تم لاحقاً الإعلان عن اجتماع سري كان قد عقد بين
علي حسن خليل
وجورج عدوان عشية انعقاد الجلسة موضع الجدل، وأفضى إلى اتفاق بين الرجلين على السيناريو الذي أدّى إلى تطيير النصاب وبالتالي تطيير الجلسة. لم يكن ينقص اللبنانيين إلّا تصريح برّاك للدلالة على أن
لبنان
هو
دولة فاشلة
، وكأن اللبنانيين كل اللبنانيون لا يعون هذه الحقيقة المرّة التي تقول باننا لا نملك دولة بالمعايير المعترف بها دولياً.
مواضيع ذات صلة
جعجع: برّي مؤتمن على الأمور في المجلس النيابي ولكنّه ليس الحكم فالحكم هو الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي مؤتمن على الأمور في المجلس النيابي ولكنّه ليس الحكم فالحكم هو الأكثريّة في الهيئة العامّة
06/11/2025 08:59:28
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات لبري: تعطيل التشريع على عاتقك والاكثرية تقرر
Lebanon 24
القوات لبري: تعطيل التشريع على عاتقك والاكثرية تقرر
06/11/2025 08:59:28
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع لبري: من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية لا أنت
Lebanon 24
جعجع لبري: من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية لا أنت
06/11/2025 08:59:28
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام
06/11/2025 08:59:28
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسن خليل
جورج عدوان
دولة فاشلة
جورج عدوا
حسن خليل
البستاني
حركة أمل
علي حسن
تابع
قد يعجبك أيضاً
النيران امتدت إلى عدد من السيارات.. حريق كبير في إبل السقي
Lebanon 24
النيران امتدت إلى عدد من السيارات.. حريق كبير في إبل السقي
01:48 | 2025-11-06
06/11/2025 01:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق راغب بالتحالف "عن قناعة"
Lebanon 24
نائب سابق راغب بالتحالف "عن قناعة"
01:45 | 2025-11-06
06/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة الاعمار شمال الليطاني؟
Lebanon 24
إعادة الاعمار شمال الليطاني؟
01:30 | 2025-11-06
06/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموفد السعودي بن فرحان في بيروت غدا
Lebanon 24
الموفد السعودي بن فرحان في بيروت غدا
01:24 | 2025-11-06
06/11/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوّات" تتهيأ لكل الاحتمالات
Lebanon 24
"القوّات" تتهيأ لكل الاحتمالات
01:15 | 2025-11-06
06/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:48 | 2025-11-06
النيران امتدت إلى عدد من السيارات.. حريق كبير في إبل السقي
01:45 | 2025-11-06
نائب سابق راغب بالتحالف "عن قناعة"
01:30 | 2025-11-06
إعادة الاعمار شمال الليطاني؟
01:24 | 2025-11-06
الموفد السعودي بن فرحان في بيروت غدا
01:15 | 2025-11-06
"القوّات" تتهيأ لكل الاحتمالات
01:12 | 2025-11-06
نحو إدارة عصرية ومستدامة.. بلدية صيدا حدّثت هيكليتها الإدارية
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 08:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24