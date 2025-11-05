الاكثرية للتعطيل لا للحكم

Advertisement

كتب حبيب في "اللواء": كان لافتاً ما حدث في المجلس النيابي من تطيير الجلسة التشريعية بحجة أن الجلسة لم يتم وضع في جدولها تعديل قانون الانتخاب.ولكن وبعد هذه الهمروجة سرعان ما ظهرت الحقيقة وبعد التدقيق بأسماء عدد النواب الحاضرين وأسماء النواب المقاطعين للجلسة، تبيّن أن عدداً لا بأس به من المقاطعين كانوا من جماعة رئيس المجلس لا بل أن قسماً منهم كان من ضمن كتلة التنمية والتحرير التابعة لرئيس ، والأنكى من كل ذلك فلقد تم لاحقاً الإعلان عن اجتماع سري كان قد عقد بين وجورج عدوان عشية انعقاد الجلسة موضع الجدل، وأفضى إلى اتفاق بين الرجلين على السيناريو الذي أدّى إلى تطيير النصاب وبالتالي تطيير الجلسة. لم يكن ينقص اللبنانيين إلّا تصريح برّاك للدلالة على أن هو ، وكأن اللبنانيين كل اللبنانيون لا يعون هذه الحقيقة المرّة التي تقول باننا لا نملك دولة بالمعايير المعترف بها دولياً.