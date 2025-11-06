الراعي استقبل السفير الألماني في بكركي

Advertisement

استقبل البطريرك الماروني قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الالماني في كورت شتوكل شتيلفريد في زيارة بروتوكولية جرى في خلالها عرض للمواضيع العامة التي تشغل المنطقة اضافة إلى العلاقات الثنائية.بعدها استقبل النائب العام للرهبانية المريمية الأباتي بيار بيار نجم والدكتور بول كوكباني اللذين عرضا مع البطريرك لفكرة إنشاء مكتب راعوية الصحة النفسية.كما التقى مجلس إدارة إكليريكية غزير برئاسة المشرف على الاكليريكية المطران ورئيس الاكليريكية الأب جان بول شربل، والكهنة المنشّئين، ودعا المجلس البطريرك للزيارة الميلادية السنوية.بعدها استقبل الصحافي والكاتب السياسي جوزف أبو فاضل، ثم ماريا رزق. (الوكالة الوطنية)