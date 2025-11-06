Advertisement

لبنان

الراعي استقبل السفير الألماني في بكركي

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:11
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الالماني في بيروت كورت جورج شتوكل شتيلفريد في زيارة بروتوكولية جرى في خلالها عرض للمواضيع العامة التي تشغل المنطقة اضافة إلى العلاقات الثنائية.
بعدها استقبل الراعي النائب العام للرهبانية المريمية الأباتي بيار بيار نجم والدكتور بول كوكباني اللذين عرضا مع البطريرك لفكرة إنشاء مكتب راعوية الصحة النفسية.

كما التقى  مجلس إدارة إكليريكية غزير برئاسة المشرف على الاكليريكية المطران ميشال عون ورئيس الاكليريكية الأب جان بول شربل، والكهنة المنشّئين، ودعا المجلس البطريرك للزيارة الميلادية السنوية.

بعدها استقبل  الصحافي والكاتب السياسي جوزف أبو فاضل، ثم ماريا رزق. (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24