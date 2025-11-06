الإمارات تعين فهد الكعبي سفيراً لها في لبنان

Advertisement

أشار بيان لسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في ، في بيان الى ان سعادة فهد الكعبي قدم أوراق اعتماده إلى فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية ، سفيرا لدولة لدى الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في القصر في بيروت.ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدولة حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.من جانبه، حمّل سعادة السفير تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور.وتمنّى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.، أعرب سعادة الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبحث سُبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.