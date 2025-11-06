Advertisement

لبنان

عبد الله: جنبلاط ثبّت ان العامل شريك صاحب العمل 03:46

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1438850-638980419670056337.png
Doc-P-1438850-638980419670056337.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة"اكس":" ثبت وليد جنبلاط في كلمته اليوم في احتفال معمل سبلين للاسمنت، بمناسبة الذكرى ٥٠ لبدء الانتاج، بأن العامل هو شريك صاحب العمل، وبأن المؤسسة وجدت للناس، وبأن كرامة العامل هي مقياس النجاح. هديته للموظفين والعمال شكلت أبهى تجليات الرؤية والانتماء والانحياز للانسان!!".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشرى للمضمونين وأصحاب العمل
lebanon 24
06/11/2025 17:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: تعديل قانون العمل يضع العامل اللبناني في صلب المنظومة القانونية
lebanon 24
06/11/2025 17:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
يستخدم كغطاء لأعمال منافية للآداب.. دهم مركز للتدليك في البقاع وتوقيف صاحبه و5 عاملات
lebanon 24
06/11/2025 17:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
lebanon 24
06/11/2025 17:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24

بلال عبد الله

وليد جنبلاط

وليد جنبلا

عبد الله

بلال عبد

وليد ج

سبلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
10:36 | 2025-11-06
10:35 | 2025-11-06
10:29 | 2025-11-06
10:19 | 2025-11-06
10:12 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24