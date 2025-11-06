عبد الله: جنبلاط ثبّت ان العامل شريك صاحب العمل 03:46

كتب النائب عبر منصة"اكس":" ثبت في كلمته اليوم في احتفال معمل للاسمنت، بمناسبة الذكرى ٥٠ لبدء الانتاج، بأن العامل هو شريك صاحب العمل، وبأن المؤسسة وجدت للناس، وبأن كرامة العامل هي مقياس النجاح. هديته للموظفين والعمال شكلت أبهى تجليات الرؤية والانتماء والانحياز للانسان!!".

