لبنان

بيان للجيش بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:20
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفًا عدة مناطق وبلدات. إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية".
لأضاف البيان: "على صعيد متصل، تؤكد القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون". 
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

قوة الأمم المتحدة

مديرية التوجيه

الأمم المتحدة

قيادة الجيش

