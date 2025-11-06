Advertisement

لبنان

البساط: لا إزدهار قبل استعادة هيبة الدولة... و إعادة الإعمار تحتاج 14 مليار دولار

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:35
صرّح وزير الاقتصاد عامر البساط في مقابلة مع قناة "الحدث" بأن تكلفة إعادة الإعمار تُقدَّر بحوالي 14 مليار دولار، مشدداً على أن تحقيق أي ازدهار اقتصادي يستلزم استعادة الدولة لهيبتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وبيّن البساط أن الاقتصاد اللبناني يتقدّم بخطى ثابتة، موضحاً أن بيانات العام الحالي تُسجّل أفضل أداء منذ عام 2011، وأن مؤشرات النمو المتوقعة لعام 2025 قد تشكّل انطلاقة فعلية لمسار التعافي.

وكشف البساط عن وجود اختلافات مع صندوق النقد الدولي في بعض الملفات، لكنه أكّد أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل بنداً أولوياً، وأن الحدّ من اقتصاد الكاش مرتبط مباشرة بهذا الإصلاح.

كما نفى البساط وجود أي مقايضات أو التزامات سياسية مرتبطة بسلاح حزب الله، موضحاً أن المباحثات مع الصندوق تقتصر على الجوانب التقنية والاقتصادية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات مالية يمكن أن تساهم بفعالية في إعادة الإعمار عندما تتوافر الظروف الملائمة.
 
