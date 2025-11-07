لجنة "الحوار الوطني في جبيل" تستعد لزيارة البابا إلى لبنان

عقدت لجنة "الحوار الوطني في بلاد " إجتماعاً مطرانية جبيل في عمشيت، برئاسة راعي الابرشية عون وحضور الأعضاء.

وخلال اللقاء، وضع عون اعضاء اللجنة في أجواء التحضيرات لزيارة البابا إلى ، لا سيما زيارته الخاصة إلى عنايا للصلاة أمام .



وأعرب المجتمعون عن "ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، أن يكون بارقة رجاء جديد للبنان الوطن والرسالة".