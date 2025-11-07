Advertisement

لبنان

لجنة "الحوار الوطني في جبيل" تستعد لزيارة البابا إلى لبنان

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:49
عقدت لجنة "الحوار الوطني في بلاد جبيل" إجتماعاً في دار مطرانية جبيل المارونية في عمشيت، برئاسة راعي الابرشية المطران ميشال عون وحضور الأعضاء.
وخلال اللقاء، وضع عون اعضاء اللجنة في أجواء التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، لا سيما زيارته الخاصة إلى عنايا للصلاة أمام ضريح القديس شربل

وأعرب المجتمعون عن "ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، على أمل أن يكون بارقة رجاء جديد للبنان الوطن والرسالة".
