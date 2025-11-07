"نقابة الصحافة" تحدد شروط تسجيل المطبوعات الإلكترونية لضمان الشرعية والمسؤولية

Advertisement

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، "قرارها للمساهمة في استيعاب المطبوعات الالكترونية الاخبارية (المواقع الالكترونية) منعاً لانتحال الصفة والحدّ من الفوضى القائمة في مهمة الصحافة وتأكيداً لضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام والنظام الداخلي للنقابة" .وطالبت المطبوعة الالكترونية (الموقع الالكتروني) ب" التقدم بطلبها عبر نقابة ضمن الشروط التالية:1- اسم مالك الموقع الالكتروني او المنصة الالكترونية (صورة عن هويته) مع حيازته على اجازة جامعية او ما يعادلها.2- اسم المطبوعة وعلامة تجارية للموقع Logo.3- مكان وعنوان مركز او مكتب الموقع – واضح وصريح.4- أسماء من يعملون في الموقع.5- اسم مدير مسؤول بتكليف من مالك الموقع على ان يكون منتسباً للجدول النقابي للصحافة. (مستند)6- اسم مدير التحرير على أن يكون منتسباً للجدول النقابي للصحافة أو صاحب المطبوعة نفسه. (مستند)7- لائحة واضحة باسم الموقع (Domaine) والـHosting وحسابات الموقع على .8- اعتماد من 10 جرائد بالاستفادة من اخبار الموقع9- كل المواقع التي لا تنتسب الى نقابة الصحافة وتحقق الشروط تعتبر غير شرعية.10- يحدد يومي الاثنين والاربعاء بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة والنصف لاستقبال الطلبات.11- رسم التسجيل 25 مليون ".