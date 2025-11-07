للسائقين في بيروت.. إليكم هذا الخبر من "قوى الأمن"

صدر عن - العامة ما يلي:

Advertisement

"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ "قساطل مياه" في محلّة بشارة الخوري- شارع عمر بن الخطّاب/ الشارع الفرعي خلف تمثال الرئيس ، باتّجاه البربير.





ستبدأ الأعمال اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم، ولغاية السّاعة 07،00 من صباح ، على أن تُستكمل السّاعة 20،00 من مساء الغد، ولغاية السّاعة 07،00 من تاريخ 09-11-2025.





سيتمّ منع المرور خلف التمثال المذكور، وتحويل السير من أمام التّمثال فوق التقاطع باتّجاه محلّة قصقص واعتبارًا من السّاعة 07،00 تاريخ 08-11-2025، ولحين الانتهاء، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة جادة صائب سلام- تقاطع عبد النّاصر، على الشّكل التالي:





- على المسلك الشّمالي المتّجه من البربير إلى .





- عند الانتهاء من هذا المسلك، ستنتقل الأعمال إلى المسلك الجنوبي المتّجه من عين باتجاه البربير ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة المرور، من دون قطع للطريق.