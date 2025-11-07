Advertisement

لبنان

للسائقين في بيروت.. إليكم هذا الخبر من "قوى الأمن"

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:39
"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ "قساطل مياه" في محلّة بشارة الخوري- شارع عمر بن الخطّاب/ الشارع الفرعي خلف تمثال الرئيس بشارة الخوري، باتّجاه البربير.


ستبدأ الأعمال اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم، ولغاية السّاعة 07،00 من صباح الغد، على أن تُستكمل السّاعة 20،00 من مساء الغد، ولغاية السّاعة 07،00 من تاريخ 09-11-2025.


سيتمّ منع المرور خلف التمثال المذكور، وتحويل السير من أمام التّمثال فوق التقاطع باتّجاه محلّة قصقص واعتبارًا من السّاعة 07،00 تاريخ 08-11-2025، ولحين الانتهاء، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة جادة صائب سلام- تقاطع جامع عبد النّاصر، على الشّكل التالي:


- على المسلك الشّمالي المتّجه من البربير إلى عين التينة.


- عند الانتهاء من هذا المسلك، ستنتقل الأعمال إلى المسلك الجنوبي المتّجه من عين التينة باتجاه البربير ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة المرور، من دون قطع للطريق.


يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
