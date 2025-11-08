Advertisement

لبنان

إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!

Lebanon 24
08-11-2025
وقع إشكال كبير، مساء اليوم السبت، بين جمهوري فريقي "النجمة" و "جويا"، وذلك إثر انتهاء مباراة أقيمة بين الناديين على أرض ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية.
وتخلل الإشكال تكسير كراسٍ ورمي مفرقعات نارية، الأمر الذي استدعى تدخل القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال.
 
 
وكان فريق "جويا" قد فاز على "النجمة" بهدف نظيف وذلك في المرحلة السابعة من الدوري اللبناني لكرة القدم، وقد سجل الهدف حسن معتوق في الشوط الأول. 
 
ورفع "جويا" رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد "النجمة" عند 18 نقطة في المركز الأول.

 
لبنان

رياضة

ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي

ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب

لكرة القدم

فؤاد شهاب

حسن معتوق

كرة القدم

جونية

