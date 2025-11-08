إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!

وقع إشكال كبير، مساء اليوم السبت، بين جمهوري فريقي "النجمة" و " "، وذلك إثر انتهاء مباراة أقيمة بين الناديين على أرض في .

Advertisement

وتخلل الإشكال تكسير كراسٍ ورمي مفرقعات نارية، الأمر الذي استدعى تدخل القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال.

وكان فريق "جويا" قد فاز على "النجمة" بهدف نظيف وذلك في المرحلة السابعة من الدوري اللبناني ، وقد سجل الهدف في الشوط الأول.