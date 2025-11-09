Advertisement

لبنان

"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-11-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1439863-638982724069877573.jpg
Doc-P-1439863-638982724069877573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ "العد التنازلي لحرب لبنان الثالثة قد بدأ بالفعل"، مُتحدثاً عن آفاق التصعيد بين لبنان وإسرائيل.
Advertisement
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "قبل عامٍ واحدٍ بالضبط، انتهى الصراع على الحدود الشمالية مع حزب الله بما بدا وكأنه هزيمةٌ ساحقة"، وأضاف: "هُزم حزب الله وخسر كبار قادته، وعلى رأسهم الأمين العام السابق حسن نصر الله، بالإضافة إلى جزءٍ كبيرٍ من قدراته العسكرية، وبدا أنه لن يتعافى أبداً. في لبنان، انتُخب رئيسٌ وشُكِّلت حكومةٌ أعلنت التزامها بنزع سلاح الحزب، ولم يكن أمام الإدارة الأميركية، المتفائلة والمنفصلة عن الواقع كعادتها، خيارٌ سوى التأكيد على أن تحقيق اتفاق سلامٍ إسرائيلي -لبناني هو مسألة وقت".


وتابع: "لكن في الحروب بين إسرائيل والعرب، لا توجد انتصارات مطلقة أو قرارات حاسمة. نهزم جيوش العدو، لنكتشف بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار أنها لا تزال حية ترزق. كان هذا هو الحال بعد الانتصارات العظيمة في حرب الاستقلال وعملية قادش، وكذلك في حرب الأيام الستة، عندما جدد المصريون والسوريون إطلاق النار بعد أيام قليلة من هزيمتهم".


واستكمل: "في الحرب الحالية، يُعيد التاريخ نفسه. هذا هو الحال مع إيران، التي تُعيد بناء قدراتها تدريجياً وتستعد للجولة القادمة، ومع حماس، التي لا تزال تُسيطر على القطاع بلا منازع. لكن يبدو أن لبنان يُمثل حالة فريدة من نوعها لفشل ذريع. ففي النهاية، لم يُمارس أي ضغط على إسرائيل لوقف قصف حزب الله، وقد بادرت تل أبيب إلى إبرام اتفاق معيب ومُشكوك فيه، كان يعلم الجميع أنه لا يُتيح لحزب الله أي فرصة للوفاء بشروطه".


وأضاف: "كنا نعلم، ومع ذلك اتفقنا، آملين أن حزب الله سيُقرّر التصرّف بمسؤولية ويُلقي سلاحه. وبالطبع، كنا نأمل أن تُلقي الدولة اللبنانية - التي وصفها المبعوث الأمريكي توم باراك الأسبوع الماضي، عن حق، بأنها دولة فاشلة، بجيشها في وجه حزب الله، الأقوى والأكثر تصميماً من الجيش اللبناني بعشرات المرات".


وتابع: "هكذا، بعد عام من النصر الكبير في لبنان، يتبين أنَّ شيئاً لم يحدث، وأن إنجازات الحرب تتآكل. ورغم أن حزب الله يتجنب الظهور العلني، ويمتنع عن العمل ضد إسرائيل، أو حتى الرد على هجماتها، بينما ينتظر الفرصة السانحة لذلك. وفي هذه الأثناء، يستعيد التنظيم قوته، ويحافظ على الدعم بين أفراد المجتمع الشيعي في لبنان، بل ويجد منافذ جديدة لتهريب الأسلحة من إيران لتحل محل تلك التي فقدها مع سقوط نظام بشار الأسد".


واستكمل: "أمام هذا الواقع تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي، وبينما تتباهى بحرية التصرف التي تتمتع بها في لبنان، وبالضربات التي توجهها لعناصر حزب الله الصغار، يبدو أنَّ هذه الأفعال تستهدف الرأي العام والإعلام أكثر مما تهدف إلى إيذاء حزب الله بشكل مؤلم وشديد. هل يظن أحد حقاً أن حزب الله، الذي يملك عشرات الآلاف من المسلحين تحت تصرفه، سيستسلم لأننا قتلنا 300 من عناصره خلال العام الماضي؟".


وأضاف: "لقد خفّض حزب الله من نبرته، ولم نعد نسمع تهديداتٍ وتباهياً بقدراته، التي كانت تُؤرق صناع القرار الإسرائيلي. أصبح الحزب أقلّ كلاماً، ويتحدث بضعف، لكنه لا يزال يُعلن بوضوحٍ وحزمٍ أنه لا ينوي التخلي عن سلاحه، وأن المقاومة خياره الاستراتيجي".


واعتبر التقرير أن "حزب الله يحسب خطواته بالسنوات، لذا من وجهة نظره، قد يدوم الهدوء الخادع على الحدود الشمالية طويلاً"، وتابع: "لكن السؤال ليس ما إذا كان التنظيم سيجدد عملياته ضدنا، بل متى".


وختم: "من المناسب أن تتحرك إسرائيل بعزم أكبر لإحباط التهديد الاتي من الشمال، وإن لم تفعل، فعلى الأقل أن تراقب حزب الله عن كثب، حتى لا نُفاجأ مرة أخرى. ففي نهاية المطاف، بدأ العد التنازلي لتجدد الصراع على الحدود اللبنانية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
العدّ العكسي بدأ... لبنان يتهيأ لاستقبال الحبر الأعظم
lebanon 24
09/11/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
lebanon 24
09/11/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
09/11/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
lebanon 24
09/11/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الجيش اللبناني

الأمين العام

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
07:00 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24