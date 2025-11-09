Advertisement

لبنان

هاشم: للتفتيش عن مساحة مشتركة للتوافق

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:26
شيعت بلدة شبعا الشهيدين الشقيقين حسين ومحمد كنعان بمشاركة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم والقاضي اسماعيل دلي وعلماء دين وبلديات وفاعليات من قرى وبلدات منطقة حاصبيا وحشد من ابناء المنطقة.
وألقى النائب هاشم كلمة قال فيها: "يوما بعد يوم يدفع الجنوب، من شبعا الى الناقورة ضريبة الانتماء والهوية الوطنية شهداء ودمارا واحتلالا، وما يصيب قرى وبلدات الجنوب والمنطقة الحدودية خاصة ليس انتهاكا واختراقا انما استكمال للعدوان الذي استمر".

أضاف: "لم يردع الصهيوني اتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، ولا لجنة الميكانيزم ورعاية الاميركي وقيادته لها مما يفضح الانحياز والشراكة الكاملة الاسرائيلية الاميركية وعدم التزام العالم بأي دور لانقاذ لبنان من الاجرام الاسرائيلي، المتفلت من كل القرارات والمواثيق، وما يزيد من هذه الهمجية سياسة المعايير المزدوجة التي تمارسها المنظمة الدولية".

وختم هاشم: "المطلوب اليوم ان نتمسك بوحدة الموقف الداخلي بعيدا عن رهانات البعض الخاطئة، ولا بد من التخلي عن القضايا الخلافية والتفتيش عن المساحة المشتركة خاصة المسائل التي تعتمد التوافق والتفاهم الوطني بدل التلهي بحسابات الغلبة والرهان على ادوار الخارج لتسجيل انتصارات وهمية تدخل لبنان في اشكاليات ومهاترات نحن بغنى عنها، لان حماية وطننا وتحصينه اكثر من ضرورة لبقاء لبنان في ظل ما تتعرض له المنطقة".
