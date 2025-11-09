لبنان مع المفاوضات لا السلام أو التطبيع

Advertisement

كتب عقيل في" النهار":يدرك الرئيس جملة التعقيدات التي تواجه عملية الوصول إلى مفاوضات بين وإسرائيل، لم تكتمل ظروفها بعد. ثمة اعتراضات على المفاوضات التي لم يتقبل " " السير بها، مع تشديد عون على جملة من الثوابت التي يتمسك بها في حال تم ظروف التفاوض التي لا تتراجع عن مطلب انسحاب الكامل إلى آخر نقطة من الحدود في الجنوب، وعدم التفريط بأي شبر من الأراضي .ما يهم رئيس الجمهورية في كل اتصالاته هو عدم الاستمرار في هذا المشهد، وخصوصاً الذي يعيشه أبناء الجنوب، وهو يعرف سلفاً أن انتقادات عدة يتلقاها، لكن ما يهمه في نهاية هذا المطاف هو التوصل إلى تخليصهم من هذا الكابوس ومن تهديدات إسرائيل، وإطلاق مشروع إعمار الجنوب وعودة أهله إليه.وعلى الرغم من الضجيج الدائر حيال المفاوضات في الداخل، لم يتلقَّ لبنان أي إشارة جدية من تشي برغبتها في التوجه إلى خيار من هذا النوع. ولا يرد عون على سائليه عن مشكلة بينه وبين رئيس المجلس، مختصراً الموقف بعبارة: "لا خلاف بيننا"، مضيفاً أن قنوات التواصل مع قيادة "حزب الله" لم تنقطع حتى بعد الكتاب الذي أصدره الأخير في رد على شق طريق المفاوضات والتحذير من الوقوع في ما سماه أفخاخها.وفي غضون ذلك، فإن الغوص في تحليلات تتعلق بالمفاوضات يكشف أن كل ما تردد عن أن عون سمّى سياسيين من بينهم الدكتور بول سلام للتفاوض لا أساس له من الصحة. وليس لدى مقاربة للوصول إلى سلام أو تطبيع مع إسرائيل.