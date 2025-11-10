Advertisement

لبنان

عريضة نيابية شاملة دعما لموقف الرئيس

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1440252-638983590620768021.jpg
Doc-P-1440252-638983590620768021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر نيابي أن اتصالاتٍ وتحركات تجري بعيدًا من الإعلام، من أجل بلورة موقفٍ سياسي جامع لمختلف الكتل النيابية في البرلمان، بالإضافة إلى قوى سياسية بشأن رأيها "بضرورة التفاوض من خلال الدولة، بطريقة غير مباشرة أو مباشرة إذا اقتضى الأمر، من أجل إنهاء نزاعٍ عمره أكثر من 70 سنة بين لبنان وإسرائيل، وبالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لأنها الفرصة الأخيرة لنهضة لبنان من كبوته". 
Advertisement
ولفت المصدر إلى" أن هذا التنسيق ربما ينتج عنه ورقة سياسية أو عريضة نيابية شاملة داعمة لموقف الرئيس والحكومة في عملية التفاوض وحلّ النزاعات".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ترشيحات السُّنّة للانتخابات النيابية رهن الموقف السعودي
lebanon 24
10/11/2025 10:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات اسرائيلية لعدوان شامل وموقف حزب الله "مستعدّ"
lebanon 24
10/11/2025 10:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهاب مطر: مخصّصاتي النيابية ستكون لدعم عمّال بلدية طرابلس
lebanon 24
10/11/2025 10:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. نور عريضة بالكوفية الفلسطينية في شوارع باريس
lebanon 24
10/11/2025 10:26:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدول العربية

البرلمان

إسرائيل

جامع

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2025-11-10
03:01 | 2025-11-10
03:00 | 2025-11-10
02:57 | 2025-11-10
02:52 | 2025-11-10
02:45 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24