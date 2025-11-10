عريضة نيابية شاملة دعما لموقف الرئيس

Advertisement

كشف مصدر نيابي أن اتصالاتٍ وتحركات تجري بعيدًا من الإعلام، من أجل بلورة موقفٍ سياسي لمختلف الكتل النيابية في ، بالإضافة إلى قوى سياسية بشأن رأيها "بضرورة التفاوض من خلال الدولة، بطريقة غير مباشرة أو مباشرة إذا اقتضى الأمر، من أجل إنهاء نزاعٍ عمره أكثر من 70 سنة بين وإسرائيل، وبالتنسيق مع الشقيقة والدول الصديقة، لأنها الفرصة الأخيرة لنهضة لبنان من كبوته".ولفت المصدر إلى" أن هذا التنسيق ربما ينتج عنه ورقة سياسية أو عريضة نيابية شاملة داعمة لموقف الرئيس والحكومة في عملية التفاوض وحلّ النزاعات".