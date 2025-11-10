العلامة الخطيب من البقاع : للحفاظ على الجامعة اللبنانية



كلام الشيخ الخطيب جاء خلال احتفال بذكرى مرور ثلاثة ايام على وفاة المربي مصطفى اليحفوفي في حسينية بلدة نحلة البقاعية، في حضور فعاليات سياسية دينية ،اجتماعية ،ورؤساء بلديات واتحادات ومخاتير ومواطنين .



واكد انه " ليس من مصلحة احد اليوم اثارة النعرات الطائفية لصالح العدو ، والذين يرفعون شعارات التقسيم ومواجهة المقاومة نسألهم لمصلحة من يطلقون هذه الشعارات .نحن في حرب مع هذا العدو ،الذي لم يترك وسيلة إلا واستخدمها في هذه الحرب اللئيمة معنا في لبنان، في الجنوب والبقاع والضاحية، ومع الشعب الفلسطيني في غزة ،فلا مصلحة للبنانيين بإثارة المشاكل الداخلية ،انما بجمع الصف ووحدة الكلمة بين الطوائف جميعا ، الامر الذي يريده العدو هو التقسيم وإيجاد حروب داخلية، والرد بالوحدة،فلا تخافوا من كل الاشاعات، الذي يريد ان يحصل منكم ما لم يحصلوا عليه بالمعارك العسكرية لن يستطيع ان يحصل على شبر واحد .هم يريدون ان يقنعوننا اننا هزمنا، فهل هذا تفكير وطني ،وهل هذا ايمان بلبنان ووحدة الشعب اللبناني؟ ".



ولفت الى ان "العدو يستغل هذا الخلل الداخلي ،ويجب أن نعمل على سد الثغرات ،وواهمون هؤلاء من يسعون لاستغلال العدو وهذه القوى المادية ليربحوا بالداخل .إننا نقول لهم إن طمع اسرائيل ليس بطائفة انما بثروات لبنان وبكل لبنان ،لكننا سنبقى صامدين محافظين على وحدتنا الداخلية ووحدة اللبنانيين من اي طائفة ،مع التأكيد على حرصنا على الجميع كما على انفسنا ،وتذكروا عندما قصفت بعض القرى المسيحية في المنطقة ماذا فعل الامام السيد موسى الصدر ،ومن هنا نؤكد حرصنا على جيراننا كحرصنا على انفسنا" .





تابع:"للطامعين والمراهنين على العدو الاسرائيلي نقول : لن تستطيعوا ان تكسروا إرادتنا والعدو لن يستطيع ان يبقى في جنوب لبنان ،لكننا نعطي الوقت للدبلوماسية وللحكومة والسلطة لتحقيق الامن وإرجاع اللبنانيين وعودتهم الى قراهم نعطيهم فرصة ، لكن هذا العدوان لن يستمرمن دون رد فيما لو استمر بهذا القصف والتدمير ،ولم يمض يوم الا وهناك من المدنيين . ان هي سند للدولة ونحن حريصون عليها كما حرصنا على الحكومة .

وشدد على "التمسك بالدولة الوطنية العادلة ومؤسساتها ، وفي طليعتها الجامعة اللبنانية التي تتعرض لهجم شرسة ".

وقال: "اذا بقينا على وتيرة هذه الهجمة نفسها فالبلد الى خراب، واذا ما كان قد حصل من خطأ ما ، فيجب الا نهدم الجامعة. هناك سعي حثيث من اجل وقف جامعة الفقراء، لدينا جامعة يهددها الاخرون و لديهم جامعات ،لكن علينا ان نحافظ عليها. نحن مع المحاسبة إذا كانت هناك أخطاء، لكننا نرفض إستغلال أي خطأ لهدم الجامعة وتدميرها. نحن مع الاعلام عندما يرى ان هناك خللا ،أما ان يضيء عليها من اجل تحريض مذهبي وهدم المؤسسات فهذا مرفوض تماما ،فنحن مع النقد الموضوعي ".



وشدد على "دور الدولة في الحفاظ على لبنان، دولة تهدي وترشد بعيدا عن الاملاءات والخضوع للضغوط الغربية ".



واشاد ب"دور الراحل الذي خرّج الاجيال على مدى ٣٥ عاما في حقل التربية والتعليم من خلال ادارته لثانوية بعلبك للصبيان ،فكان مثال الرجل الخلوق والمخلص من اجل وطنه" .