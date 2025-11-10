فرنجيه: حق الإغتراب في الاقتراع مقدّس

Advertisement

أكّد النائب أنّ "حق الاغتراب في الاقتراع مقدّس" ، وتوجّه إلى أعضاء لجنتي " المرده" ومناصريه في كلّ من الأميركية وكندا قائلا: "إن كنتم ستمارسون هذا الحق في الانتخابات المُقبلة بالتصويت لـ 6 نواب أو لـ 128 نائباً، ندعوكم للتسجيل والمشاركة بكثافة فأنتم سفراء "المرده"، سفراء صوت العنفوان في ودول الانتشار".وفي لقاءٍ عبر تطبيق "ZOOM"، جمعه بأعضاء مكتب "المرده" في الولايات المتحدة وكندا، بحضور مسؤول لجنة "المرده" في أميركا ومسؤول لجنة "المرده" في د سهيل الأهل، أشار إلى أنّ "مشروعنا هو الاعتدال والانفتاح وهما ركيزتا نهوض لبنان وازدهاره واستقراره"، معتبراً أنّ "قوتنا أننا منفتحون على كلّ الافرقاء من كل الطوائف والأحزاب، وذلك بعكس بعض الأحزاب ".فرنجيه الذي أجاب على مختلف أسئلة المشاركين في اللقاء واستمع إلى هواجسهم في ما يتعلق بالأمور اللوجستية والتقنية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، قال: "نعمل بمحبة لبلدنا ولا ننفذ أجندات خارجية وعملنا المؤسساتي والجماعي أثمر نجاحات في قطاعات البلديات والنقابات والجامعات".