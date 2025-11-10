Advertisement

لبنان

فرنجيه: حق الإغتراب في الاقتراع مقدّس

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:03
أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ "حق الاغتراب في الاقتراع مقدّس" ، وتوجّه إلى أعضاء لجنتي  "تيار المرده" ومناصريه في كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وكندا قائلا: "إن كنتم ستمارسون هذا الحق في الانتخابات المُقبلة بالتصويت لـ 6 نواب أو لـ 128 نائباً، ندعوكم للتسجيل والمشاركة بكثافة فأنتم سفراء "المرده"، سفراء صوت العنفوان في لبنان ودول الانتشار".
فرنجيه وفي لقاءٍ عبر تطبيق "ZOOM"، جمعه بأعضاء مكتب "المرده" في الولايات المتحدة وكندا، بحضور مسؤول لجنة "المرده" في أميركا جوزف شدياق ومسؤول لجنة "المرده" في كندا د سهيل الأهل، أشار إلى أنّ "مشروعنا هو الاعتدال والانفتاح وهما ركيزتا نهوض لبنان وازدهاره واستقراره"، معتبراً أنّ "قوتنا أننا منفتحون على كلّ الافرقاء من كل الطوائف والأحزاب، وذلك بعكس بعض الأحزاب اللبنانية".

فرنجيه الذي أجاب على مختلف أسئلة المشاركين في اللقاء واستمع إلى هواجسهم في ما يتعلق بالأمور اللوجستية والتقنية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، قال: "نعمل بمحبة لبلدنا ولا ننفذ أجندات خارجية وعملنا المؤسساتي والجماعي أثمر نجاحات في قطاعات البلديات والنقابات والجامعات".

 
