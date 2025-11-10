إطلاق نار وتحليق لمروحيات الجيش... ما الذي يجري عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟

أفادت مندوبة " "، عن سماع إطلاق نار في محيط بلدة الحرف الحدودية مع ، مصدره الجانب السوريّ.

Advertisement

وأشارت إلى أنّ مروحيات الجيش تُحلّق فوق الجرود، بالتزامن مع إطلاق النار.