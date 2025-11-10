Advertisement

لبنان

إطلاق نار وتحليق لمروحيات الجيش... ما الذي يجري عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:56
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار في محيط بلدة الحرف الحدودية مع عرسال، مصدره الجانب السوريّ.
وأشارت إلى أنّ مروحيات الجيش تُحلّق فوق الجرود، بالتزامن مع إطلاق النار.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24