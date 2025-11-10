24
لبنان
إطلاق نار وتحليق لمروحيات الجيش... ما الذي يجري عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟
Lebanon 24
10-11-2025
|
05:56
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن سماع إطلاق نار في محيط بلدة الحرف الحدودية مع
عرسال
، مصدره الجانب السوريّ.
وأشارت إلى أنّ مروحيات الجيش تُحلّق فوق الجرود، بالتزامن مع إطلاق النار.
