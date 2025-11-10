Advertisement

لبنان

"قوى سياديّة" لبنانيّة في أستراليا وأميركا... ماذا تفعل هناك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1440428-638983777536462025.jpg
Doc-P-1440428-638983777536462025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لُوحِظَ أنّ بعض "القوى السياديّة" زارت أستراليا، حيث التقت الجاليات اللبنانيّة هناك، وشدّدت أمامها على حقّ المغتربين في التصويت لجميع ممثليهم في لبنان.
Advertisement

وأوضح مرجع سياسيّ في هذا الإطار، أنّ "المنتشرين في أستراليا كان لهم دور كبير في العام 2022، في المُشاركة في الإنتخابات، والإقتراع لصالح "أحزاب سياديّة مسيحيّة"، وخصوصاً في دائرة الشمال الثالثة".

وأضاف المرجع أنّ "زيارة أستراليا مهمّة في هذا التوقيت، لحثّ المغتربين على الإقتراع، غير أنّ موضوع قانون الإنتخاب لم يُحسم حتّى الآن، وخصوصاً بعد إرسال الحكومة مشروع قانون  إلى مجلس النواب لتقرير مصير المنتشرين، بينما ليس من الواضح إذا كان الرئيس نبيه برّي سيُدرجه ضمن جدول أعمال أيّ جلسة تشريعيّة، في ظلّ تمسّك "الثنائيّ الشيعيّ" بالمقاعد الستة الخاصة بالإغتراب".

كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ قوى سياسيّة أخرى بدأت بإجراء جولات خارجيّة، واختارت الولايات المتّحدة الأميركيّة كمحطة أولى، إستعداداً للإنتخابات المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ساركوزي يبدأ تنفيذ حكم السجن.. ماذا سيفعل هناك؟
lebanon 24
10/11/2025 15:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد ميداني اسرائيلي وحزب الله يُنبّه: هناك من يجرّنا الى "مشكل" لبناني داخلي
lebanon 24
10/11/2025 15:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
lebanon 24
10/11/2025 15:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
توتّرات أمنيّة في مالي... ماذا أعلنت "الخارجيّة" عن أوضاع 3000 لبنانيّ هناك؟
lebanon 24
10/11/2025 15:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

الحكومة مشروع قانون

نبيه برّي

الثنائي

نبيه بر

الشيعي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24