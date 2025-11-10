"قوى سياديّة" لبنانيّة في أستراليا وأميركا... ماذا تفعل هناك؟

Advertisement

لُوحِظَ أنّ بعض "القوى السياديّة" زارت ، حيث التقت الجاليات اللبنانيّة هناك، وشدّدت أمامها على حقّ المغتربين في التصويت لجميع ممثليهم في .وأوضح مرجع سياسيّ في هذا الإطار، أنّ "المنتشرين في أستراليا كان لهم دور كبير في العام 2022، في المُشاركة في الإنتخابات، والإقتراع لصالح "أحزاب سياديّة مسيحيّة"، وخصوصاً في دائرة الثالثة".وأضاف المرجع أنّ "زيارة أستراليا مهمّة في هذا التوقيت، لحثّ المغتربين على الإقتراع، غير أنّ موضوع قانون الإنتخاب لم يُحسم حتّى الآن، وخصوصاً بعد إرسال الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتقرير مصير المنتشرين، بينما ليس من الواضح إذا كان الرئيس سيُدرجه ضمن جدول أعمال أيّ جلسة تشريعيّة، في ظلّ تمسّك "الثنائيّ الشيعيّ" بالمقاعد الستة الخاصة بالإغتراب".كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ قوى سياسيّة أخرى بدأت بإجراء جولات خارجيّة، واختارت الولايات المتّحدة الأميركيّة كمحطة أولى، إستعداداً للإنتخابات المُقبلة.