فيديو للغارات... أدرعي يزعم: هذا ما استهدفناه في الجنوب والبقاع

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم بنى تحتية إرهابية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان ومنها موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان.
🔸في منطقة جنوب لبنان تم استهداف موقع لحزب الله الإرهابي تم… pic.twitter.com/r4nOFqvsYJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2025
