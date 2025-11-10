Advertisement

لبنان

فيديو للغارات... أدرعي يزعم: هذا ما استهدفناه في الجنوب والبقاع

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:18
Doc-P-1440479-638983849982469569.jpg
Doc-P-1440479-638983849982469569.jpg photos 0
زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ استهدف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان". 

وادعى أدرعي في بيان، أنّه "في منطقة جنوب لبنان تم ّاستهداف موقع لـ"حزب الله" تمّ استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية حيث لوحظت في داخله أنشطة لـ"حزب الله" في الأشهر الأخيرة. لقد تم استهداف وسائل قتالية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية داخل الموقع". 

وزعم أنّه "في منطقة النبطية، تمّ استهداف عدة بنى تحتية، وفي منطقة البقاع، تمّ استهداف بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية". 
 
وأرفق أدرعي بيانه، بفيديو يُوثّق الغارات.


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24