لبنان

بيان لقوى الأمن... ماذا سيشهد الطريق مقابل "السيتي سنتر" لـ3 أيّام؟

Lebanon 24
11-11-2025 | 06:41
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
 

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة جوانات الجسور على بعض الطرقات الدولية والرئيسية، وتشمل هذه الأعمال تصليح جوانات في محلة أوتوستراد أميل لحود، من الكرنتينا باتجاه الصياد، تحديدًا مقابل السيتي سنتر عند ملتقى الطريقين على المسلك الجنوبي باتجاه البقاع.
ستستمر الأعمال لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ 11-11-2025، اعتبارًا من الساعة 21:00 مساءً وحتى الساعة 04:00 صباحًا يوميًا.

خلال هذه الفترة، سيتم تحويل السير القادم من بيروت باتجاه البقاع باتجاه السيتي سنتر – شفروليه.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
