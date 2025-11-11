بيان لقوى الأمن... ماذا سيشهد الطريق مقابل "السيتي سنتر" لـ3 أيّام؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة جوانات الجسور على بعض الطرقات الدولية والرئيسية، وتشمل هذه الأعمال تصليح جوانات في محلة أوتوستراد أميل ، من باتجاه الصياد، تحديدًا مقابل السيتي سنتر عند ملتقى الطريقين على المسلك الجنوبي باتجاه .ستستمر الأعمال لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ 11-11-2025، اعتبارًا من الساعة 21:00 مساءً وحتى الساعة 04:00 صباحًا يوميًا.خلال هذه الفترة، سيتم تحويل السير القادم من باتجاه البقاع باتجاه السيتي سنتر – شفروليه.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.