لبنان
بيان لقوى الأمن... ماذا سيشهد الطريق مقابل "السيتي سنتر" لـ3 أيّام؟
Lebanon 24
11-11-2025
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة جوانات الجسور على بعض الطرقات الدولية والرئيسية، وتشمل هذه الأعمال تصليح جوانات في محلة أوتوستراد أميل
لحود
، من
الكرنتينا
باتجاه الصياد، تحديدًا مقابل السيتي سنتر عند ملتقى الطريقين على المسلك الجنوبي باتجاه
البقاع
.
ستستمر الأعمال لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ 11-11-2025، اعتبارًا من الساعة 21:00 مساءً وحتى الساعة 04:00 صباحًا يوميًا.
خلال هذه الفترة، سيتم تحويل السير القادم من
بيروت
باتجاه البقاع باتجاه السيتي سنتر – شفروليه.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ
العلم
، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
