لبنان

إصابة سوريين بانفجار لغم أرضي عند الحدود اللبنانية ـ السورية

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:13
أُصيب شخصان من الجنسية السورية جرّاء انفجار لغم أرضي عند الحدود اللبنانية ـ السورية بين منطقتي البقيعة اللبنانية والعريضة السورية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وبحسب المعلومات، فإن المصابين هما "ع. ب" وابن عمه "ز. ب"، وهما من منطقة تلكلخ السورية.

وقد تم نقلهما إلى مستشفيات مدينة حمص لتلقي العلاج. 
