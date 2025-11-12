إصابة سوريين بانفجار لغم أرضي عند الحدود اللبنانية ـ السورية

Advertisement

أُصيب شخصان من الجنسية جرّاء انفجار لغم أرضي عند الحدود ـ السورية بين منطقتي البقيعة اللبنانية والعريضة السورية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن المصابين هما "ع. ب" وابن عمه "ز. ب"، وهما من منطقة تلكلخ السورية.وقد تم نقلهما إلى مستشفيات لتلقي العلاج.