لبنان

الخير والحاج يبحثان تطوير خدمات الاتصالات في الشمال

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:13
زار النائب أحمد الخير، اليوم، وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة،  وكان عرض لسبل تعزيز خدمات الاتصالات في الشمال، ولا سيما في قضاء المنيةالضنية، بما يواكب حاجات المواطنين ومتطلبات التطور الرقمي.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى ملف تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية "الفايبر أوبتيك" لمنطقة المنية الإدارية، إذ كشف الوزير الحاج بأن الوزارة بصدد إطلاق مناقصة عامة على ثلاث مراحل، ستُدرج "منطقة المنية الإدارية" في المرحلة الأولى منها، ما يشكل خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمة ورفع سرعتها.

كما أثار النائب الخير مسألة سرقة "كابل الاتصالات" في بلدة مركبتا، وما تسبّب به ذلك من عطل في الخدمات، فتعهد الوزير الحاج بالعمل سريعاً على المعالجة وتمديد كابل جديد بالتنسيق مع البلدية، في الأيام المقبلة.
