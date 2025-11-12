أبي رميا يطالب بعقد جلسة نيابية عاجلة لمناقشة ملف النازحين السوريين

Advertisement

وتابع:"إلا أنه وبعد مرور ستة أشهر كاملة، لم يُدعَ المجلس إلى الانعقاد كما وعد كلّ من دولة والحكومة ، ولم تُقدَّم أي خطة رسمية واضحة المعالم.خلال هذه الفترة، تابعنا تقارير إعلامية ودولية تتحدث عن دخول عشرات الآلاف من السوريين الجدد إلى لبنان، بعضهم من المعارضين للقيادة الحالية، في مقابل عودة آخرين كانوا مناهضين للنظام السابق.وفي الوقت نفسه، سمعنا عن إجراءات قامت بها لتأمين عودة أعداد من النازحين، فيما اطّلعنا من خلال سفارات غربية ومؤسسات دولية على معلومات تفيد بتخصيص أموال لمساعدة النازحين الراغبين بالعودة إلى ".ورأى إنّ "هذا التضارب في الأرقام والمعطيات، وغياب المرجعية الرسمية الموثوقة، فضلاً عن الضبابية التي تحيط بهذا الملف الحساس، تدفعني مجدداً إلى توجيه طلبٍ رسمي إلى من أجل دعوة مجلس النواب إلى جلسة مناقشة عامة مخصصة لملف النازحين السوريين، لما لهذا الموضوع من تداعيات خطيرة على الكيان اللبناني وديموغرافيته، وعلى الوضعين الاقتصادي والمالي، وكذلك الاجتماعي والبيئي والأمني".ودعا" الزملاء النواب جميعاً إلى ضمّ أصواتهم إلى هذا المطلب الوطني الجامع، بعيداً من التجاذبات السياسية والكباش القائم حول ، لأن مصير لبنان واستقراره لا يحتمل مزيداً من التأجيل أو المساومة او المماطلة".