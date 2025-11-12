جعجع تسلّم دعوة من وفد دير بزمار للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان

Advertisement

التقى " " في معراب ، النائب البطريركي لجمعية كهنة بزمار البطريركية ورئيس دير سيدة بزمّار المونسنيور ماشدوتس زختريان، يرافقه الوكيل العام للدير الأب ديكران فيلبوس، وعضوا لجنة احتفالية القديس اغناطيوس مالويان ، كارو مرعشليان وآرام قره دغليان مدير ثانوية الأقدس هاربويان - الزلقا، في حضور الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.وسلّم الوفد دعوة للمشاركة في قداس الشكر، لمناسبة إعلان قداسة المطران مالويان، الخامسة ظهر السبت 15 الحالي في بازيليك سيدة - ، والذي يحتفل به كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان.