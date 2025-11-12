Advertisement

لبنان

جعجع تسلّم دعوة من وفد دير بزمار للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:48
 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب ، النائب البطريركي لجمعية كهنة بزمار البطريركية ورئيس دير سيدة بزمّار المونسنيور ماشدوتس زختريان، يرافقه الوكيل العام للدير الأب ديكران فيلبوس، وعضوا لجنة احتفالية القديس اغناطيوس مالويان ، كارو مرعشليان وآرام قره دغليان مدير ثانوية الصليب الأقدس هاربويان - الزلقا، في حضور الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.
وسلّم الوفد جعجع دعوة للمشاركة في قداس الشكر، لمناسبة إعلان قداسة المطران مالويان، الخامسة من بعد ظهر السبت 15 الحالي في بازيليك سيدة لبنان - حريصا، والذي يحتفل به كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
