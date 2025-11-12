25
لبنان
لقاء بين سلامة والمركز العربي للعمارة حول حماية الأبنية القديمة والحديثة
Lebanon 24
12-11-2025
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الثقافة
غسان سلامة
في مكتبه في
المكتبة الوطنية
-الصنائع مدير
المركز العربي
للعمارة الدكتور
جورج عربيد
في حضور مستشار الوزير المعمار
جاد تابت
، وتناول اللقاء البحث في شؤون معمارية والحفاظ على التراث القديم والحديث .
كما قدم
عربيد
للوزير سلامة نسخة عبارة عن خارطة لاستحداث لائحة للجرد العام للأبنية القديمة والحديثة.
مواضيع ذات صلة
سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة
Lebanon 24
سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة
12/11/2025 14:36:00
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء بعبدا" كرّس الفتور بين عون وسلام ولا مجلس وزراء هذا الاسبوع
Lebanon 24
"لقاء بعبدا" كرّس الفتور بين عون وسلام ولا مجلس وزراء هذا الاسبوع
12/11/2025 14:36:00
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام اليوم لتبديد التباينات والتوافق على جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام اليوم لتبديد التباينات والتوافق على جلسة لمجلس الوزراء
12/11/2025 14:36:00
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
12/11/2025 14:36:00
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتبة الوطنية
المركز العربي
وزير الثقافة
مدير المركز
غسان سلامة
جورج عربيد
بين سلامة
جاد تابت
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية
Lebanon 24
سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية
07:29 | 2025-11-12
12/11/2025 07:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية
Lebanon 24
الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية
07:24 | 2025-11-12
12/11/2025 07:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات بري تتواصل مع نواب وزوار سياسيين لبحث المستجدات التشريعية والسياسية العام
Lebanon 24
لقاءات بري تتواصل مع نواب وزوار سياسيين لبحث المستجدات التشريعية والسياسية العام
07:21 | 2025-11-12
12/11/2025 07:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص قدم لوزارة العمل مجانا دليلا مكتوبا والكترونيا عن "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"
Lebanon 24
مرقص قدم لوزارة العمل مجانا دليلا مكتوبا والكترونيا عن "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"
07:16 | 2025-11-12
12/11/2025 07:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
Lebanon 24
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
07:10 | 2025-11-12
12/11/2025 07:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
07:29 | 2025-11-12
سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية
07:24 | 2025-11-12
الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية
07:21 | 2025-11-12
لقاءات بري تتواصل مع نواب وزوار سياسيين لبحث المستجدات التشريعية والسياسية العام
07:16 | 2025-11-12
مرقص قدم لوزارة العمل مجانا دليلا مكتوبا والكترونيا عن "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"
07:10 | 2025-11-12
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
07:07 | 2025-11-12
جعجع رداً على قاسم: هذا التوضيح لا يأتي إلا حفاظًا على مصداقيتك
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 14:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
