لبنان

لقاء بين سلامة والمركز العربي للعمارة حول حماية الأبنية القديمة والحديثة

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:01
Doc-P-1441308-638985493874927186.jpg
Doc-P-1441308-638985493874927186.jpg photos 0
إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع مدير المركز العربي للعمارة الدكتور جورج عربيد في حضور مستشار الوزير المعمار جاد تابت، وتناول اللقاء البحث في شؤون معمارية والحفاظ على التراث القديم والحديث .
كما قدم عربيد للوزير سلامة نسخة عبارة عن خارطة لاستحداث لائحة للجرد العام للأبنية القديمة والحديثة.
المكتبة الوطنية

المركز العربي

وزير الثقافة

مدير المركز

غسان سلامة

جورج عربيد

بين سلامة

جاد تابت

