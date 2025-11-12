قبل 8 أيّام من انتهاء المهلة... الاغتراب يتحرّك بايعاز داخلي

Advertisement

لاحظ العديد من اللبنانيين المغتربين ارتفاع منسوب الرسائل النصية التي تصل الى هواتفهم من العديد من الجهات السياسية، التي تدعوهم الى الاسراع في عملية التسجيل في السفارات والقنصليات للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، عارضين ايضاً المساعدة، لا سيما للكبار في السن، في عملية التسجيل عبر المنصة.وأشارت مصادر متابعة عبر " " الى ان "هذا التحرك يأتي بايعاز من الاحزاب الداخلية لا سيما تلك التي تصرّ على اشراك المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، في مسعى منها لرفع الضغط على مجلس النواب والزامه على تعديل القانون"، مع الإشارة إلى أنّ " " الجميّل يقوم يزيارة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا.كذلك، لُوحِظَ أنّ شخصيّات إعلاميّة، تدعو أيضاً اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل، علماً أنّ المُهلة تنتهي بعد 8 أيّام، أيّ في 20 تشرين الثاني.