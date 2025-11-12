Advertisement

لبنان

قبل 8 أيّام من انتهاء المهلة... الاغتراب يتحرّك بايعاز داخلي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1441326-638985526828790272.jpg
Doc-P-1441326-638985526828790272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


لاحظ العديد من اللبنانيين المغتربين ارتفاع منسوب الرسائل النصية التي تصل الى هواتفهم من العديد من الجهات السياسية، التي تدعوهم الى الاسراع في عملية التسجيل في السفارات والقنصليات اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، عارضين ايضاً المساعدة، لا سيما للكبار في السن، في عملية التسجيل عبر المنصة.
Advertisement


وأشارت مصادر متابعة عبر "لبنان 24" الى ان "هذا التحرك يأتي بايعاز من الاحزاب الداخلية لا سيما تلك التي تصرّ على اشراك المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، في مسعى منها لرفع الضغط على مجلس النواب والزامه على تعديل القانون"، مع الإشارة إلى أنّ رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل يقوم يزيارة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا.


كذلك، لُوحِظَ أنّ شخصيّات إعلاميّة، تدعو أيضاً اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل، علماً أنّ المُهلة تنتهي بعد 8 أيّام، أيّ في 20 تشرين الثاني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
lebanon 24
12/11/2025 20:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
lebanon 24
12/11/2025 20:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية
lebanon 24
12/11/2025 20:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية قبيل انتهاء مهلة العقوبات
lebanon 24
12/11/2025 20:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

النائب سامي

اللبنانية

لبنان 24

رئيس حزب

الكتائب

كتائب

كندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-11-12
12:19 | 2025-11-12
12:13 | 2025-11-12
11:47 | 2025-11-12
11:44 | 2025-11-12
11:21 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24