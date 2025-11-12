Advertisement

لبنان

جولة تفقدية لكانديس أرديل في سوق بلدة معركة

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:37
تفقدت الناطقة الرسمية باسم "اليونيفيل" كانديس أرديل، السوق المحلي في بلدة معركة، يرافقها ضباط وجنود إيطاليون وماليزيون من قوات حفظ السلام، والتقت رئيس البلدية نائب رئيس إتحاد بلديات قضاء صور عادل سعد وفاعليات البلدة، الذين رحبوا بالزيارة.
وتأتي الزيارة بهدف التواصل مع السكان المحليين ودعمهم والمساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي بعد الحرب الأخيرة، ولتفقد الأسواق المحلية العائدة الى الحياة بشكل تدريجي.

إثر الجولة، اشارت أرديل الى انها شاهدت عن كثب "طاقة وعزيمة الأهالي وهم يعيدون بناء حياتهم"، ونوهت برؤية "هذا العدد الكبير من الناس الذين يبيعون منتجاتهم في هذا السوق الصغير الذي كان أكبر بكثير قبل الحرب، خصوصا بعض السيدات من أصحاب الأعمال".

وقالت: "نحن، كجنود حفظ سلام، ندعم النساء في تحقيق أهدافهن الريادية من خلال مشاريع مختلفة، لذا من الرائع رؤية النساء هنا. لقد اشتريت انا وجنود اليونيفيل بعض المنتجات من بعض الباعة المحليين، وكان الأمر رائعا حقا".

اضافت: "أعلم أن المجتمع يتعافى ببطء بعد الحرب، ولا تزال هناك بعض الأنقاض في الشوارع التي رأيناها نتيجة بعض الهجمات والانتهاكات، لكن المجتمع يتعافى ببطء، وهو صامد، ومن الرائع أن نرى ذلك. ونأمل أن يستمر هذا التقدم وفي زيارتي المقبلة اتمنى أن أرى المزيد من نقاط البيع والمنتجات المتاحة للشراء، وأن أواصل رؤية هذا المجتمع النابض بالحياة يزدهر". (الوكالة الوطنية)
 
